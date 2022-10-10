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飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

中央社基輔/莫斯科10日即時報導
俄羅斯對烏克蘭首都基輔及其他城市發動如雨般的飛彈攻勢，俄國總統普亭10日揚言要對烏國進行更「猛烈」的襲擊。圖為俄羅斯官方10日釋出普亭透過視訊主持安全會議的畫面。（美聯社）
俄羅斯對烏克蘭首都基輔及其他城市發動如雨般的飛彈攻勢，俄國總統普亭10日揚言要對烏國進行更「猛烈」的襲擊。圖為俄羅斯官方10日釋出普亭透過視訊主持安全會議的畫面。（美聯社）

俄羅斯對烏克蘭首都基輔及其他城市發動如雨般的飛彈攻勢，引發華府批評「極為殘暴」之後，俄國總統普亭（Vladimir Putin）今天揚言要對烏國進行更「猛烈」的襲擊。

法新社報導，俄羅斯對烏國多處發動數月以來最大規模的攻擊，造成至少11人死亡、逾80人受傷，藉此報復周末期間克里米亞大橋（Crimean Bridge）遭炸彈襲擊一事。

普亭之前已指控烏克蘭針對連接俄羅斯本土和克里米亞半島的克里米亞大橋發動「恐怖攻擊」，今天更在國家安全會議中說：「毫無疑問，如果恐怖攻擊行為持續下去，俄羅斯的反擊將會是十分猛烈的。」

烏克蘭方面表示，俄羅斯部隊朝烏國多個城鎮發射了超過80枚飛彈，並從鄰國白俄羅斯派出伊朗製無人機發動攻擊。基輔當局說，這樣的行為引發恐慌，破壞了烏克蘭多處的能源設施。

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）警告，這波攻擊只是對克赤大橋（Kerch Bridge，即克里米亞大橋）爆炸案做出回應的「序曲」。

● 俄：美方讓局勢更加複雜

另外，路透報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天表示，俄羅斯對外交持開放態度，但美國鼓勵烏克蘭「好戰情緒」下，讓解決衝突的外交努力更加複雜。

沙卡洛娃在俄羅斯外交部網站上寫道：「我們要特別跟美方再說一遍：我們針對烏克蘭設下的任務，是一定會達成的。」

她說：「俄羅斯對外交持開放態度，先決條件也是眾所皆知的。美國鼓勵基輔好戰情緒的時間越長，越是對烏國破壞份子所做的恐怖行動抱持鼓勵而非出手解決的態度，尋找外交解決方案的難度就越高。」

白俄羅斯 烏克蘭 克里米亞

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