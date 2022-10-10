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英國首相籲開北約緊急峰會 確保「抗俄援烏」不鬆動

中央社／倫敦10日專電
英國首相特拉斯10日呼籲儘快召開北約緊急峰會，確保團結挺烏克蘭。（路透）
英國首相特拉斯10日呼籲儘快召開北約緊急峰會，確保團結挺烏克蘭。（路透）

俄羅斯烏克蘭的攻擊升級，英國首相特拉斯11日將與七大工業國集團（G7）領袖及烏克蘭總統澤倫斯基視訊會談，確保各國維持對俄制裁和軍援烏克蘭力道，並呼籲儘快召開北約緊急峰會。

俄羅斯9月下旬在烏克蘭東、南部的盧甘斯克（Luhansk）、頓內次克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）等四州遭俄軍占領地區舉行「入俄」假公投，隨後於9月30日宣布將相關地區納入俄羅斯聯邦版圖，近日則報復式對基輔（Kyiv）等大城發射多枚飛彈，造成平民傷亡，以回應8日發生的克里米亞大橋爆炸。

俄方指控烏方策畫恐怖攻擊，破壞連接克里米亞（Crimea）半島與俄羅斯的克里米亞大橋。

不過，克里米亞是俄羅斯於2014年同樣以「先軍事占領、再舉行公投」的手段併吞的烏克蘭領土，2016年啟造的克里米亞大橋在今年2月下旬俄羅斯全面侵略烏克蘭後，也成為軍用設施。大橋爆炸案與飛彈無差別攻擊行動難以相提並論，但國際間質疑軍援烏克蘭將讓戰事擴大的聲音卻從未止息。

英國首相辦公室今天表示，特拉斯（Liz Truss）將在11日的視訊會議呼籲各國堅定提供烏克蘭軍事和人道支援、對俄羅斯施加嚴厲制裁，並儘快召開北大西洋公約組織（NATO）領袖緊急會議。

特拉斯將指出，「沒有人比烏克蘭更期待和平」；北約各國絕不可有絲毫動搖，必須協助烏克蘭贏得和平。

首相辦公室表示，G7各國也將討論俄羅斯侵略行徑導致的全球能源危機，特拉斯將再度倡議G7成為經濟領域的北約。G7各國正研議對俄羅斯石油設定國際價格上限，已進入最後協商階段。

1970年代，美、英、德、法、日、義及加拿大等七國組成七大工業國集團。

特拉斯今天下午與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，是她9月6日就任首相以來第三次。

首相辦公室一名發言人說，特拉斯告訴澤倫斯基，俄方行為顯示烏克蘭反攻奏效、取得重要成果，莫斯科則日益陷入絕望。特拉斯重申英國將持續全力支持烏克蘭，絕不受俄方言行影響。英國也將提供禦寒裝備及其他支援，協助烏克蘭武裝部隊抵禦即將到來的寒冬。

烏克蘭 俄羅斯 特拉斯

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