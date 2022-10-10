俄羅斯狂炸烏克蘭 BBC記者連線到一半急撤躲飛彈

俄羅斯10日在烏克蘭基輔發動，一名醫護人員經過一輛燃燒的汽車。美聯社

俄羅斯 軍方今天對烏克蘭 發動猛烈飛彈攻擊，英國廣播公司（BBC）記者巴哲卡（Hugo Bachega）在基輔連線報導時傳出爆炸聲，驚恐地趕緊彎下身撤離，而驚險一幕被鏡頭記錄下來。

BBC指出，巴哲卡當時正在烏克蘭首都基輔（Kyiv）進行連線報導，市中心突然傳出數次爆炸聲，隨後巴哲卡與他的攝影 團隊前往避難處，BBC一個小時後才與他重新取得聯繫。

A BBC reporter live on air, forced to take cover as incoming strikes hit the city. pic.twitter.com/nAbXo1kwxO — Mike Eckel (@Mike_Eckel) 2022年10月10日

根據其他媒體報導，巴哲卡當時位處基輔市郊舍甫琴科區（Shevchenko），據信當時一枚俄羅斯飛彈剛擊中基輔。

當巴哲卡對著攝影機講話時，現場可以聽見飛彈聲，隨後傳出爆炸聲，迫使他離開鏡頭。當時他彎下身軀躲避，之後與攝影團隊前往較安全處。

之後，巴哲卡前往基輔一家旅館下方的停車場，才恢復連線轉播。