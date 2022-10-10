我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

身份問題遲遲未解 1萬多名阿富汗難民寄望政治庇護

前Fed主席柏南克等三美學者 獲諾貝爾經濟學獎

三星烏克蘭總部遭飛彈波及 濃煙瀰漫、玻璃被震碎

編譯葉亭均／綜合外電
烏克蘭基輔一棟大樓遭飛彈損毀，據信是三星位於烏克蘭的總部與研發中心。美聯社
烏克蘭基輔一棟大樓遭飛彈損毀，據信是三星位於烏克蘭的總部與研發中心。美聯社

烏克蘭首都基輔等多個城市10日發生多起爆炸，有獨立記者回報，一枚俄羅斯飛彈就落在三星位於基輔一座大型民間建築物的旁邊，該棟大樓是三星位於歐洲最大的研發辦公室之一，也是三星在這個區域的總部。該座建築外觀顯然有一些損壞，據報導有一些人員受傷。

獨立分析師兼記者Jimmy Rushton在推文中表示，飛彈顯然影響了這座大樓的外部街道。另外，推特上一系列照片與影片顯示，在這棟大樓旁冒出大量塵埃與濃煙。

紐約時報報導，照片顯示，這棟大樓在10日早上的攻擊事件中受到嚴重損毀，許多窗戶被炸碎。這棟大樓是三星在烏克蘭的辦公室，鄰近基輔的主要車站。

此外，這棟大樓顯然也是烏克蘭能源公司DTEK的辦公室所在地，德國領事館也在同一棟大樓的第22層樓。

三星 烏克蘭 紐約時報

上一則

普亭：俄大規模攻烏基礎設施 為報復克里米亞大橋遭炸

下一則

影／烏克蘭：境內遭俄軍發射至少75枚飛彈 已8死24傷

延伸閱讀

遭俄烏戰火波及 飛彈飛越「這國」領空 憤怒要俄解釋

遭俄烏戰火波及 飛彈飛越「這國」領空 憤怒要俄解釋
三星駐烏克蘭總部也遭飛彈波及 濃煙吞噬大樓畫面瘋傳

三星駐烏克蘭總部也遭飛彈波及 濃煙吞噬大樓畫面瘋傳
胡錫進：俄羅斯攻擊烏克蘭行政機構 戰爭進一步升級

胡錫進：俄羅斯攻擊烏克蘭行政機構 戰爭進一步升級
澤倫斯基：能源設施與人是攻擊目標 俄欲造成恐慌混亂

澤倫斯基：能源設施與人是攻擊目標 俄欲造成恐慌混亂

熱門新聞

泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成38死。圖為救護人員和警察到事發現場。美聯社

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

2022-10-06 11:35
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

2022-10-03 20:20
英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05

生育率最低5國「都在亞洲」 網揭1共同點：誰敢生？

2022-10-05 18:40
卡蜜拉（左起）、查理、威廉、凱特是英國皇室目前最重要的4人組。（圖／摘自IG）

英王室「4巨頭」合照露玄機？查理為這理由打壓哈利

2022-10-03 19:38
西班牙雜誌「浮華機密」宣稱，丹麥王室出現裂痕的真正原因是女王么子約阿基姆王子（左二）「深愛」嫂嫂瑪莉太子妃（右二）。圖為丹麥王儲弗雷德里克王子（右一）與夫人瑪莉，及約阿基姆王子與夫人瑪麗（左一）9月11日出席慶祝丹麥女王瑪格麗特二世登基50年宴會。（Getty Images）

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

2022-10-07 08:59

超人氣

更多 >
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打
野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」

野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職
「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵