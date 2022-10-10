三星烏克蘭總部遭飛彈波及 濃煙瀰漫、玻璃被震碎
烏克蘭首都基輔等多個城市10日發生多起爆炸，有獨立記者回報，一枚俄羅斯飛彈就落在三星位於基輔一座大型民間建築物的旁邊，該棟大樓是三星位於歐洲最大的研發辦公室之一，也是三星在這個區域的總部。該座建築外觀顯然有一些損壞，據報導有一些人員受傷。
獨立分析師兼記者Jimmy Rushton在推文中表示，飛彈顯然影響了這座大樓的外部街道。另外，推特上一系列照片與影片顯示，在這棟大樓旁冒出大量塵埃與濃煙。
紐約時報報導，照片顯示，這棟大樓在10日早上的攻擊事件中受到嚴重損毀，許多窗戶被炸碎。這棟大樓是三星在烏克蘭的辦公室，鄰近基輔的主要車站。
此外，這棟大樓顯然也是烏克蘭能源公司DTEK的辦公室所在地，德國領事館也在同一棟大樓的第22層樓。
WATCH: #BNNUkraine Reports.— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) 2022年10月10日
A missile just landed next to a large civil building, 101 Tower in the center of Kyiv. According to reports it is the headquarters of Samsung in Ukraine #Kyiv #UkraineRussiaWar #War pic.twitter.com/3RLFlUXOpu
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