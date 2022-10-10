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影／烏克蘭：境內遭俄軍發射至少75枚飛彈 已8死24傷

中央社基輔10日綜合外電報導
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼表示，俄羅斯軍隊今天上午朝烏克蘭發射至少75枚飛彈，鎖定首都基輔和烏國南部、西部城市。其中，基輔遭遇的單一場攻擊就造成至少8死24傷。路透
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼表示，俄羅斯軍隊今天上午朝烏克蘭發射至少75枚飛彈，鎖定首都基輔和烏國南部、西部城市。其中，基輔遭遇的單一場攻擊就造成至少8死24傷。路透

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼表示，俄羅斯軍隊今天上午朝烏克蘭發射至少75枚飛彈，鎖定首都基輔和烏國南部、西部城市。其中，基輔遭遇的單一場攻擊就造成至少8死24傷。

法新社報導，扎盧茲尼將軍（Valeriy Zaluzhny）在社群媒體上表示：「恐怖主義國家俄羅斯對烏克蘭領土發動大規模飛彈和空中攻勢，同時也使用了攻擊型無人機。侵略者上午發射了75枚飛彈，其中41枚遭我國防空部隊擊落。」

美聯社報導，烏克蘭內政部顧問史米爾諾夫（Rostyslav Smirnov）表示，根據初步資訊，光是基輔遭遇的單一場攻擊，就造成至少8死24傷。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）回報，基輔的舍甫琴科區（Shevchenko）傳出爆炸。這個地區位於基輔市中心，許多歷史建築及多棟政府建築物坐落於此。

烏克蘭議員瓦西蓮科（Lesia Vasylenko）在推特發布的照片顯示，至少有一處爆炸發生於市中心的國立基輔大學（Kyiv National University）主要建物附近。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則說，俄國今天鎖定攻擊數座烏克蘭城市的能源基礎建設，使用的武器包括伊朗製的無人機。

他在社群媒體上一段視訊演說中說：「今天上午很煎熬，我們正在應付恐怖分子的數十枚飛彈和伊朗製見證者（Shahed）無人機。他們有兩個目標。（其一是）全國能源設施…他們想製造恐慌與混亂，想要摧毀我國的能源系統…第二個目標是人民。」

澤倫斯基還提到，俄羅斯算好時間發動空襲，以盡可能造成人員死傷。

另外，澤倫斯基也在通訊軟體Telegram寫道，俄羅斯「試圖摧毀我們，讓我們從地表消失…摧毀在札波羅熱市（Zaporizhzhia）家中熟睡的我國人民，殺死在第聶伯羅（Dnipro）和基輔的通勤民眾」。

「烏克蘭各地空襲警報不絕於耳，處處有飛彈襲擊，不幸的是，有人員死傷。」

今天遇襲地點除了基輔，還有西部的利維夫州（Lviv），中部的第聶伯羅、文尼察（Vinnytsia）、伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk），南部的札波羅熱，以及東部的哈爾科夫州（Kharkiv）和蘇米州（Sumy）等地。

澤倫斯基表示：「現在可能會暫時停電，但我們追求勝利的信心不受干擾。」

利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示，利維夫市遭擊中後，已停止供應電力和熱水。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）則表示，俄羅斯今天以飛彈攻擊烏克蘭各地城市，向文明世界傳達出一項訊號，那就是「俄國問題」必須以武力解決。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）則在推特寫道，今天的飛彈空襲顯示俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是個「用飛彈講話的恐怖分子」。庫列巴也宣布縮短非洲訪問行程。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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