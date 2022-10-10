胡錫進：俄羅斯攻擊烏克蘭行政機構 戰爭進一步升級

基輔警方公布數據稱10日早上空襲造成至少5人死亡，12人受傷。（路透）

包括基輔等烏克蘭 多處城市發生多起爆炸，其中包括基輔重要的行政機構，中國媒體人胡錫進表示，這是俄羅斯 開始報復克里米亞大橋遭襲擊，打破雙方不攻擊對方行政機構默契，戰爭進一步升級。

中國環球時報前總編輯胡錫進表示，基輔市星期一早晨發生多起爆炸，炸彈落點升起小型蘑菇雲，一枚飛彈落到澤連斯基辦公室附近。看來俄羅斯對克里米亞大橋遭襲擊的報復開始了。

胡錫進稱，普亭 當地時間星期天晚上將對克里米亞大橋的攻擊稱為是旨在破壞俄羅斯重要民用基礎設施的恐怖主義行為，並且指控烏克蘭特工是大橋爆炸的策劃和執行者。梅德韋傑夫表示，俄羅斯必須通過「直接消滅恐怖分子」的方式報復。

他說，普亭稱這場襲擊為「恐怖主義行為」而非「戰爭行為」，這是比較輕的定性，它可能在暗示，俄羅斯的報復將限制在「打擊恐怖分子」的規模上。但如果將烏克蘭領導人與「恐怖主義」掛鈎，基輔的一些目標就可能被納入，那將是戰爭升級的特殊方式。

之前的最大懸念是普亭會不會下令動用核武器。但如果把攻擊目標對準基輔的重要行政機構，也是對雙方現有不攻擊對方行政機構默契的打破。

另外，不排除俄軍以報復為理由對烏克蘭交通運輸線擴大打擊的可能性。總的來看，戰爭會進一步升級，會朝著雙方打擊對手後勤基礎設施的方向擴大。

胡錫進稱，俄方加強攻擊需要有更多常規導彈，那些導彈的供應能力明顯面臨不足。

烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克則痛批俄國是懦夫，並稱俄國對烏克蘭各地城市空襲，是向文明世界發出「俄羅斯的問題」必須用武力解決的信號。