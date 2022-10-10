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影／基輔多處遭俄飛彈報復攻擊 BBC記者「全程見證畫面」曝

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

澤倫斯基：能源設施與人是攻擊目標 俄欲造成恐慌混亂

編譯羅方妤、陳韋廷／即時報導
烏克蘭首都基輔10日早上遭俄軍飛彈攻擊，汽車隨即起火燃燒。（路透）
烏克蘭首都基輔10日早上遭俄軍飛彈攻擊，汽車隨即起火燃燒。（路透）

英國BBC報導，烏克蘭內政部長助手斯米爾諾夫（Rostyslav Smyrnov）在臉書（Facebook）發布貼文表示，首都基輔10日早上遭飛彈攻擊，已知造成8死24傷。基輔市長克里契科也說，當地關鍵基礎設施也遇襲，「首都遭到俄羅斯恐佈分子攻擊」。此外，利維夫和札波羅熱等多座城市也遭到攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏國10日早上遭遇的襲擊代表俄國「正試圖摧毀我們，並將我們從地球上抹去」。他在Telegram的貼文中強調基輔、札波羅熱和聶伯城（Dnipro）的爆炸，「整個烏克蘭的空襲警報尚未平息」，「不幸的是有死傷」。澤倫斯基也敦促民眾躲在避難所。

烏克蘭總統澤倫斯基10日在Telegram發文說，俄國攻擊行動針對的是烏克蘭全國各地的能源基礎設施。他指出，基輔、利維夫、聶伯城、文尼察、札波羅熱、哈爾科夫跟其他地方的能源設施遭到打擊。他並貼出自己站在基輔街頭的自拍照。

澤倫斯基表示，俄國希望造成恐慌和混亂，想摧毀烏國能源系統。他並指出，俄國第2個攻擊目標是平民。

澤倫斯基說，「他們特意選擇這樣的時間和目標，為的是盡量造成破壞。今天請待在防空洞裡並遵守安全規則，且永遠記住：烏克蘭在這個敵人出現前就已在這，在他不見後也將在這」。

不過，俄國尚未針對10日早上的攻擊評論。

澤倫斯基10日在基輔街頭指控俄國攻擊能源基礎設施是想造成恐慌混亂。（取材自澤倫斯...
澤倫斯基10日在基輔街頭指控俄國攻擊能源基礎設施是想造成恐慌混亂。（取材自澤倫斯基Telegram帳戶）

烏克蘭 澤倫斯基 俄國

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