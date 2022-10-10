我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

克里米亞大橋被炸毀 烏克蘭秒推「慶祝看板」民眾打卡

編譯中心／綜合9日電
克里米亞的跨海大橋爆炸當天，基輔市政府大樓外馬上就出現了一個巨大的「克里米亞大橋起火」郵票形狀看板，瞬間成為新的打卡熱門景點。（歐新社）
克里米亞的跨海大橋爆炸當天，基輔市政府大樓外馬上就出現了一個巨大的「克里米亞大橋起火」郵票形狀看板，瞬間成為新的打卡熱門景點。（歐新社）

烏克蘭俄羅斯戰事持續，並持續在烏東地區傳出捷報。在遭併吞的克里米亞，一座連接俄羅斯的跨海大橋昨天清晨被炸毀，基輔當局當天更馬上推「炸橋看板」讓民眾拍照，大批烏克蘭人拍照留念，民情振奮。

BBC報導，克里米亞8年前被俄國併吞，而連接兩地的克里米亞大橋又稱「克赤大橋」（Kerch Bridge），是當地居民運輸物資的重要路線，並具有戰略意義。

昨日清晨6時過後，大橋突然爆炸起火，一段橋面被炸毀、沉入海中，釀成至少3人死亡。莫斯科當局表示，這起攻擊是一輛卡車上裝載的炸彈所引爆，火勢也點燃橋上方鐵路當時正通過的火車，導致火車上的7個油罐車廂起火。

不過西方媒體指出，爆炸發生前不久案發地點下方的海面上突然湧出「神秘波浪」，懷疑真正的攻擊來源並非卡車炸彈，而是船隻安裝的炸彈或裝載炸彈的無人機。

克里米亞的跨海大橋爆炸當天，基輔市政府大樓外馬上就出現了一個巨大的「克里米亞大橋...
克里米亞的跨海大橋爆炸當天，基輔市政府大樓外馬上就出現了一個巨大的「克里米亞大橋起火」郵票形狀看板，瞬間成為新的打卡熱門景點。（歐新社）

 消息傳回烏克蘭，民眾相當振奮。因為日前俄國總統普亭才強硬宣布併吞烏克蘭4個州，甚至揚言動用核武，如今克里米亞大橋被炸毀形同「打臉」。

基輔市政府也在爆炸當天，於大樓外設立一個巨大的「克里米亞大橋起火」郵票形狀看板，吸引大批民眾前來拍照。當地第二大銀行「Monobank」也宣布，要以克里米亞大橋被炸毀為主題，發行金融卡。

烏克蘭當局至今未承認炸毀這座橋，但是國防部在推特暗示，「莫斯科號導彈巡洋艦和克赤大橋，俄羅斯在烏克蘭克里米亞的兩大象徵已經被摧毀。俄國佬，你們猜下一個是什麼？」俄羅斯軍艦莫斯科號4月才在海上遭炸毀，疑似是遭到烏軍攻擊。

克里米亞 烏克蘭 俄羅斯

上一則

英相特拉斯面臨逼宮 支持度創低「比強生還慘」

下一則

英王加冕禮展現君主制現代化 擬刪儀式、大砍6000賓客

延伸閱讀

普亭歸咎烏克蘭特務炸克里米亞橋 稱其「恐怖分子」

普亭歸咎烏克蘭特務炸克里米亞橋 稱其「恐怖分子」
俄國新指揮官蘇維羅基上任 以殘暴與貪腐出名

俄國新指揮官蘇維羅基上任 以殘暴與貪腐出名
克里米亞大橋爆炸 普亭明天召開聯邦安全會議

克里米亞大橋爆炸 普亭明天召開聯邦安全會議
撤軍或冒險分散兵力？克里米亞大橋爆炸 普亭陷兩難

撤軍或冒險分散兵力？克里米亞大橋爆炸 普亭陷兩難

熱門新聞

泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成38死。圖為救護人員和警察到事發現場。美聯社

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

2022-10-06 11:35
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

2022-10-03 20:20
英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05

生育率最低5國「都在亞洲」 網揭1共同點：誰敢生？

2022-10-05 18:40
卡蜜拉（左起）、查理、威廉、凱特是英國皇室目前最重要的4人組。（圖／摘自IG）

英王室「4巨頭」合照露玄機？查理為這理由打壓哈利

2022-10-03 19:38
西班牙雜誌「浮華機密」宣稱，丹麥王室出現裂痕的真正原因是女王么子約阿基姆王子（左二）「深愛」嫂嫂瑪莉太子妃（右二）。圖為丹麥王儲弗雷德里克王子（右一）與夫人瑪莉，及約阿基姆王子與夫人瑪麗（左一）9月11日出席慶祝丹麥女王瑪格麗特二世登基50年宴會。（Getty Images）

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

2022-10-07 08:59

超人氣

更多 >
成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職