克里米亞大橋被炸毀 烏克蘭秒推「慶祝看板」民眾打卡

克里米亞的跨海大橋爆炸當天，基輔市政府大樓外馬上就出現了一個巨大的「克里米亞大橋起火」郵票形狀看板，瞬間成為新的打卡熱門景點。（歐新社）

烏克蘭 與俄羅斯 戰事持續，並持續在烏東地區傳出捷報。在遭併吞的克里米亞 ，一座連接俄羅斯的跨海大橋昨天清晨被炸毀，基輔當局當天更馬上推「炸橋看板」讓民眾拍照，大批烏克蘭人拍照留念，民情振奮。

BBC報導，克里米亞8年前被俄國併吞，而連接兩地的克里米亞大橋又稱「克赤大橋」（Kerch Bridge），是當地居民運輸物資的重要路線，並具有戰略意義。

昨日清晨6時過後，大橋突然爆炸起火，一段橋面被炸毀、沉入海中，釀成至少3人死亡。莫斯科當局表示，這起攻擊是一輛卡車上裝載的炸彈所引爆，火勢也點燃橋上方鐵路當時正通過的火車，導致火車上的7個油罐車廂起火。

不過西方媒體指出，爆炸發生前不久案發地點下方的海面上突然湧出「神秘波浪」，懷疑真正的攻擊來源並非卡車炸彈，而是船隻安裝的炸彈或裝載炸彈的無人機。

克里米亞的跨海大橋爆炸當天，基輔市政府大樓外馬上就出現了一個巨大的「克里米亞大橋起火」郵票形狀看板，瞬間成為新的打卡熱門景點。（歐新社）

消息傳回烏克蘭，民眾相當振奮。因為日前俄國總統普亭才強硬宣布併吞烏克蘭4個州，甚至揚言動用核武，如今克里米亞大橋被炸毀形同「打臉」。

基輔市政府也在爆炸當天，於大樓外設立一個巨大的「克里米亞大橋起火」郵票形狀看板，吸引大批民眾前來拍照。當地第二大銀行「Monobank」也宣布，要以克里米亞大橋被炸毀為主題，發行金融卡。

烏克蘭當局至今未承認炸毀這座橋，但是國防部在推特暗示，「莫斯科號導彈巡洋艦和克赤大橋，俄羅斯在烏克蘭克里米亞的兩大象徵已經被摧毀。俄國佬，你們猜下一個是什麼？」俄羅斯軍艦莫斯科號4月才在海上遭炸毀，疑似是遭到烏軍攻擊。