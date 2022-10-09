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俄國新指揮官蘇維羅基上任 以殘暴與貪腐出名

編譯陳曉慈／即時報導
俄國國防部8日宣布，任命強硬派將領蘇羅維基出任烏克蘭俄軍指揮官。（美聯社）
俄國國防部8日宣布，任命強硬派將領蘇羅維基出任烏克蘭俄軍指揮官。（美聯社）

克里米亞大橋8日發生爆炸毀損後，俄國鷹派呼籲總統普亭立即對烏克蘭發動最嚴峻的制裁，俄國宣布任命強硬派將領蘇羅維基擔任烏克蘭戰場最高指揮官，烏克蘭城市札波羅熱住宅區也遭俄軍空襲砲擊，導致12人喪生。紐約時報報導，烏克蘭人憂心克里米亞大橋爆炸會引發俄國激烈報復。烏克蘭官員9日表示，俄國在札波羅熱發動徹夜砲擊，多枚飛彈擊中一處公寓大樓社區和多棟建築。官員原本表示有17人死亡，後來下修為12死、87人受傷。札波羅熱位於烏克蘭東南方，是普亭本月初吞併的烏克蘭4地區之一，但俄羅斯並未完全掌控該處。

札波羅熱近幾周傷亡頻傳，本月6日遭俄軍飛彈轟炸致14死，1日俄軍砲彈擊中運送物資的人道救援車隊，至少造成30死、80多人受傷。

徹夜砲擊炸毀了札波羅熱核電廠的外部電力線，迫使這座歐洲最大核電廠緊急使用柴油發電機供電。烏克蘭官方上個月已將廠內6座反應爐全數關閉，但仍需持續供電冷卻反應爐中的核燃料以避免核熔毀。幾個月來核電廠附近砲火不斷，各界擔憂車諾比核災悲劇重演。

克里米亞大橋8日發生爆炸造成橋面毀損，俄國鷹派輿論和官員立即呼籲普亭強硬回應。俄國近來在戰場上節節敗退，國內批評聲浪四起。克里米亞大橋爆炸後，儘管烏克蘭官方並未證實是烏軍所為，烏克蘭官員卻在推特上發文慶祝，引發俄國強硬派要求普亭立即進行反恐行動。專家認為，克里米亞大橋爆炸將使俄烏衝突升溫。

親克里姆林宮的「共親團真理報」戰地記者科茨發文說，大橋被炸對俄軍掌控赫爾松地區極為不利，這次是大橋，下次被炸的也許就是克里米亞。這座大橋是俄軍在南方戰線重要的物資運送道路，也是俄國通往克里米亞半島唯一陸路。俄軍沒能保護大橋，顯示軍隊內部混亂無章。俄國9日開放大橋未受損部分的公路和鐵路通行，並開始搶修。

俄國國防部8日並宣布陣前換將，任命蘇羅維基出任俄國駐烏克蘭聯合特遣編組兵力指揮官。蘇維羅基以殘暴與貪腐出名，曾於2017年率領俄軍介入敘利亞內戰，並被控對反抗軍進行無差別轟炸。

烏克蘭札波羅熱遭俄軍砲擊，救難人員灌救遇襲的住宅大樓。（歐新社）
烏克蘭札波羅熱遭俄軍砲擊，救難人員灌救遇襲的住宅大樓。（歐新社）

烏克蘭 俄國 克里米亞

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