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烏克蘭札波羅熱連夜遭俄飛彈攻擊 至少12死

中央社基輔9日綜合外電報導
烏克蘭南部城市札波羅熱連夜遭到俄羅斯飛彈攻擊，住宅區一些公寓大樓被命中，至少12人喪生。(美聯社)
烏克蘭南部城市札波羅熱連夜遭到俄羅斯飛彈攻擊，住宅區一些公寓大樓被命中，至少12人喪生。(美聯社)

烏克蘭南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）連夜遭到俄羅斯飛彈攻擊，住宅區一些公寓大樓被命中，至少12人喪生，49人受傷送醫救治，其中包括6名兒童。

路透報導，札波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）表示，俄羅斯接連發動12次飛彈攻擊，一棟9層樓建築部分被毀，5棟住宅大樓被夷為平地，另有更多住宅受損。

史塔魯克在Telegram發文稱，「瓦礫堆下可能還有更多人，現場正在進行救援，目前已有8人獲救。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）證實上述傷亡人數，並矢言追究那些下令發動這次「殘酷無情」攻擊者的責任。

札波羅熱市政府秘書庫爾特夫（Anatoliy Kurtev）今天稍早曾宣稱，飛彈命中住宅區一些建築，造成至少17人喪生。烏克蘭武裝部隊總參謀部則在其臉書專頁上寫道：「俄羅斯占領者整晚心存惡意地攻擊住宅大樓和民用基礎設施。」

路透無法獨立查證這些報導。

札波羅熱距離被俄軍控制的札波羅熱核電廠約52公里。基輔和莫斯科互相指控對方砲擊這座歐洲最大的核電廠，造成廠內一些建築受損，且令該廠面臨災難性核事故威脅。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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