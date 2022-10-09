撤軍或冒險分散兵力？克里米亞大橋爆炸 普亭陷兩難
連接俄羅斯本土和克里米亞半島的克里米亞大橋8日上午發生爆炸，使俄軍補給占領區難度和危險性變高，讓普亭必須提前數周作出關於占領烏南的戰略選擇，究竟要撤離還是冒險分散兵力。克里米亞大橋爆炸也顯示，通往克里米亞和烏克蘭南部赫爾松前線的重要鐵路非常容易遭受攻擊，也使普亭在加派軍隊駐守和部分撤軍之間面臨兩難。
大橋9日已恢復部分交通，但俄國現在可能要將部分物資改由海運及高度危險的航空運輸，以支援克里米亞和前線軍隊。這會對從梅利托波爾向東行駛至亞速海沿岸的鐵路施加更多壓力。
攻擊也暴露俄軍和其占領行動驚人弱點：他們需要透過鐵路運輸燃料、裝備和彈藥。
烏克蘭一直緩慢、耐心且精準的鎖定鐵路系統，確保所造成的破壞讓俄軍耗時維修。首先是烏國東北部的伊久姆，烏軍行動造成哈爾科夫附近俄軍潰敗。接著是烏東頓內次克戰略重鎮利曼，烏軍攻擊侵蝕俄軍對頓內次克和盧甘斯克的控制。現在則針對克里米亞大橋，這座橋對於俄軍試圖掌控烏南至關重要。
普亭現在面臨一系列痛苦決策。在聶伯河以西，赫爾松的俄軍被迅速移動的烏軍圍困。他們已在撤退，原因之一是補給不足，而克里米亞大橋爆炸加劇這種狀況。
此外，聶伯河上一系列橋樑遭破壞和鎖定，切斷俄軍與這條脆弱供應線的聯繫。莫斯科當局能透過兩條被破壞的供應線支援俄軍嗎？克里姆林宮是否得知足夠真相從而讓俄軍撤離？還是普亭會冒險將軍力分散到更廣的範圍？
普亭也在克里米亞面臨艱難抉擇，究竟要已面臨補給問題的軍隊加強克里米亞大橋防禦，還是部分撤離俄軍確保資源不會不夠。
克里米亞大橋可能再次成為目標，穿過梅利托波爾的鐵路現在也成為特大號目標。烏國總統澤倫斯基上周才表示，有可能從札波羅熱進攻梅利托波爾。一旦如此，俄國通往烏南最後一條未受影響的鐵路可能被破壞，俄軍在占領區將面臨更嚴重的補給問題。
上一則
哈利為何愛死梅根？皇室專家稱他被父親傷害太深
下一則
FB留言