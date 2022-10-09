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烏東利曼又見亂葬崗 2處估埋上百具遺體

編譯中心／綜合8日電
烏克蘭在最近收復的烏東戰略重鎮利曼，發現2座大型亂葬崗。（歐新社）
烏克蘭在最近收復的烏東戰略重鎮利曼，發現2座大型亂葬崗。（歐新社）

俄軍7日表示在烏東頓內次克（Donetsk）取得進展，奪下重要據點巴赫姆特（Bakhmut）附近一系列村莊。這是俄軍近日在烏東、烏南戰場屢遭烏克蘭擊退後首次有所斬獲。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日表示，烏軍9月底以來奪回近2500平方公里土地。

中央社引述法新社與路透報導，俄軍在巴赫姆特周邊有所進展，時值俄國東正教領袖稱俄羅斯總統普亭的統治是上帝旨意，並為普亭70歲生日祝壽。但另一方面，今年諾貝爾和平獎所頒的人權鬥士與團體來自俄、烏及白俄，無不指向對俄烏戰事的關注。

頓內次克的親俄分離勢力部隊表示，他們奪回工業城鎮巴赫姆特附近一系列村莊；巴赫姆特目前仍在烏軍手上，但已遭俄軍砲擊數周。

親俄部隊在社群媒體說：「在頓內次克人民共和國（DPR）境內，頓內次克和和盧甘斯克（Lugansk）州聯軍在俄軍支持下解放奧特拉多夫卡（Otradovka）、韋塞拉亞多利納（Veselaya Dolina）、扎伊採沃（Zaitsevo）。」

頓內次克局部地區多年來一直由俄國所支持親俄民兵所控，也是俄國2月底入侵烏克蘭以來一大重要戰場收穫。但烏軍最近幾周在包括頓內次克在內的烏東、烏南前線擊退俄軍。

烏克蘭頓內次克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）同日表示，在最近收復的烏東戰略重鎮利曼（Lyman）中，發現2座大型亂葬崗。

烏軍1日才從俄軍手中奪回頓內次克（Donetsk）州戰略重鎮利曼。烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）引述一名高級警官的說法，這座亂葬崗共埋了約180具遺體。

此外，法國總統馬克宏也宣布設立一項初步價值1億歐元（約9740萬美元）的基金，供烏克蘭直接購買武器及其他對抗俄羅斯入侵所需的物資。

他還說法國正與丹麥研商，提供更多高精準的凱撒（Caesar）輪型自走榴砲給烏克蘭；法方先前已援助烏克蘭18輛。

烏克蘭在最近收復的烏東戰略重鎮利曼，發現2座大型亂葬崗。（歐新社）
烏克蘭在最近收復的烏東戰略重鎮利曼，發現2座大型亂葬崗。（歐新社）

烏克蘭 頓內次克 俄國

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