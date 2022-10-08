輿論轉變？俄放寬言論管制 可以批軍方 不准罵普亭

俄羅斯軍隊在烏克蘭的損失愈來愈難以掩蓋，受嚴密控制的俄羅斯輿論也悄悄轉變，開始不尋常的公開批評軍方高層的聲音。圖為俄軍潰敗後丟下的武器。(歐新社)

俄羅斯 總統普亭 將進攻烏克蘭稱為「特別軍事行動」而不是戰爭，他說新兵不會上戰場，軍事行動將留給專業軍人。俄國國防部 的說法，國家電視台的報導等也是按照這個口徑。

但隨著烏克蘭軍隊的反攻取得巨大進展，俄羅斯軍隊的損失愈來愈難以掩蓋，普亭已下達預備役動員令，並向民眾傳達了一個信息，他們的領導人正在烏克蘭全力以赴，現在即使有犧牲，也是有序的。

在這種背景下，受到嚴密控制的言論方面出現了轉變，俄羅斯一些公眾開始不尋常的公開批評軍方高層，當然批評是有限度，仍不允許批評戰爭本身或普亭，但可以攻擊執行普亭命令的人。

例如俄羅斯國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫(Andrey Kartapolov)最近在受訪時，就要求官員停止撒謊，要平和看待俄羅斯公眾。

這位前俄軍上將說，首先要停止撒謊，但軍方顯然沒有將真相傳達給個別高級人物。他批評國防部一直迴避烏克蘭越界襲擊俄羅斯瓦盧伊基(Valuyki)地區的真相。

他指責國防部的報告在實質上沒有變化，「但我們的人民並不愚蠢，軍方不想說出部分真相，只會令信譽蒙損」。

在俄軍撤離烏東重要樞紐利曼(Lyman)後，卡爾塔波洛夫的批評更加直接，他在社交媒體Telegram上，抨擊中央軍區司令拉平(Alexander Lapin)上將未能給部隊充足的保障，造成現在的慘敗。

華府智庫組織戰爭研究所(ISW)指出，俄軍在戰場上的挫折，加上國內社會對預備役動員令的不安，正從根本上改變俄羅斯的信息空間。強烈批評不僅來自卡爾塔波洛夫這樣的鷹派人物，還有來自那些為俄軍提供戰場描述的親俄博客博主。

不過ISW認為，儘管目前的說法已大大偏離了克里姆林宮及國防部一貫報喜不報憂的敘述，即事情總體上仍在控制中。

有線電視新聞網(CNN)評論認為，目前的情況反而令人擔憂。因為俄羅斯的信息領域仍然是一片好戰之聲，談論的不是結束戰爭，而是指陳俄軍撤退的不是之處，需要繼續作戰下去。