英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

金融時報8日引述烏克蘭 官員與官兵說法報導,烏軍部隊報告他們手上的Starlink通訊裝置在前線出現中斷(Outages),妨礙了從俄軍解放領土的行動。

報導稱,數千具由世界首富馬斯克 創辦的SpaceX 公司所製造的Starlink終端裝置經美國政府購買與捐贈者眾籌,協助烏軍操作無人機、接收重要情資更新、在沒有其他安全網路的地區互相交流,同時還為烏方平民提供網路。

但據一位對該問題有著直接了解的烏克蘭政府高層官員表示,一些中斷導致了最近幾周的「災難性」通訊喪失。這位匿名受訪的官員說,許多通報正值烏軍士兵突破前線與進入俄羅斯控制的領土,有些則是發生在激戰期間。

該官員還指出,這種情況在南部赫松與札波羅熱州周圍很嚴重,但也沿著東部哈爾科夫、頓內次克與盧甘斯克的前線發生。另一位基輔官員表示,連結失敗很普遍,促使烏軍士兵驚慌失措地致電求助專線。兩位烏方官員都說,烏軍士兵從俄羅斯解放領土和越過前線時,問題就發生了。

隨著烏克蘭在東部與南部發動反攻,迫使俄軍撤退,這些干擾凸顯了馬斯克援助通訊系統在戰場的超大作用。然而,馬斯克日前提出一分會導致烏克蘭讓出領土給俄羅斯的停火計畫,激怒了烏克蘭政要與挺烏網友。

捐贈Starlink系統給烏克蘭武裝部隊的謝爾蓋.普里特拉慈善基金會(Serhiy Prytula Charity Foundation)協調員西尼琴(Roman Sinicyn)說,問題可能發生的原因在SpaceX正試圖防止系統被俄軍濫用,並指正在經歷斷訊的地區是如此新近收復,以至於解放「尚未公開」。

西尼琴表示,「我完全清楚,這是Starlink的代表正在做的,要防止俄羅斯佔領軍使用他們的技術」,並指烏軍與SpaceX需要更密切協調。

烏克蘭國防部長與武裝部隊總司令的發言人不予置評,2名西方國家官員稱他們注意到中斷,但拒絕進一步評論。

馬斯克親自在披露此消息的金融時報記者推文回覆「爛報導」,指文章錯誤宣稱Starlink終端裝置與服務有人掏錢,然而只有一小部分是。他寫道,這項行動已經花掉SpaceX公司8000萬美元,到年底將超過1億美元。然而,重點所在的Starlink通訊裝置在前線中斷,馬斯克僅稱「至於戰場上發生的事情,這是機密」。

Bad reporting by FT. This article falsely claims that Starlink terminals & service were paid for, when only a small percentage have been.



This operation has cost SpaceX $80M & will exceed $100M by end of year.



As for what’s happening on the battlefield, that’s classified.