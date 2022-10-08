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英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭頓內次克州前線的一輛烏軍裝甲運兵車。（美聯社）
烏克蘭頓內次克州前線的一輛烏軍裝甲運兵車。（美聯社）

金融時報8日引述烏克蘭官員與官兵說法報導，烏軍部隊報告他們手上的Starlink通訊裝置在前線出現中斷（Outages），妨礙了從俄軍解放領土的行動。

報導稱，數千具由世界首富馬斯克創辦的SpaceX公司所製造的Starlink終端裝置經美國政府購買與捐贈者眾籌，協助烏軍操作無人機、接收重要情資更新、在沒有其他安全網路的地區互相交流，同時還為烏方平民提供網路。

但據一位對該問題有著直接了解的烏克蘭政府高層官員表示，一些中斷導致了最近幾周的「災難性」通訊喪失。這位匿名受訪的官員說，許多通報正值烏軍士兵突破前線與進入俄羅斯控制的領土，有些則是發生在激戰期間。

該官員還指出，這種情況在南部赫松與札波羅熱州周圍很嚴重，但也沿著東部哈爾科夫、頓內次克與盧甘斯克的前線發生。另一位基輔官員表示，連結失敗很普遍，促使烏軍士兵驚慌失措地致電求助專線。兩位烏方官員都說，烏軍士兵從俄羅斯解放領土和越過前線時，問題就發生了。

隨著烏克蘭在東部與南部發動反攻，迫使俄軍撤退，這些干擾凸顯了馬斯克援助通訊系統在戰場的超大作用。然而，馬斯克日前提出一分會導致烏克蘭讓出領土給俄羅斯的停火計畫，激怒了烏克蘭政要與挺烏網友。

捐贈Starlink系統給烏克蘭武裝部隊的謝爾蓋．普里特拉慈善基金會（Serhiy Prytula Charity Foundation）協調員西尼琴（Roman Sinicyn）說，問題可能發生的原因在SpaceX正試圖防止系統被俄軍濫用，並指正在經歷斷訊的地區是如此新近收復，以至於解放「尚未公開」。

西尼琴表示，「我完全清楚，這是Starlink的代表正在做的，要防止俄羅斯佔領軍使用他們的技術」，並指烏軍與SpaceX需要更密切協調。

烏克蘭國防部長與武裝部隊總司令的發言人不予置評，2名西方國家官員稱他們注意到中斷，但拒絕進一步評論。

馬斯克親自在披露此消息的金融時報記者推文回覆「爛報導」，指文章錯誤宣稱Starlink終端裝置與服務有人掏錢，然而只有一小部分是。他寫道，這項行動已經花掉SpaceX公司8000萬美元，到年底將超過1億美元。然而，重點所在的Starlink通訊裝置在前線中斷，馬斯克僅稱「至於戰場上發生的事情，這是機密」。

烏克蘭 馬斯克 SpaceX

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