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沒呼籲先發制人「打擊」俄羅斯 澤倫斯基稱講話被誤譯

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社資料照片）
烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社資料照片）

烏克蘭總統澤倫斯基6日參加澳洲智庫舉辦的線上活動，期間提到北約應該「先發制人打擊」（Preemptive strikes）俄羅斯以嚇阻普亭總統使用核武，俄方逮到機會指控他試圖挑起世界大戰。澤倫斯基隔天接受BBC訪問，否認自己曾呼籲攻擊俄羅斯，並宣稱當時的講話被誤譯了。

澤倫斯基在烏克蘭首都基輔的總統辦公室用英語受訪時，稱他當時使用的烏克蘭文字彙被誤解了，指自己的意思是制裁，「你必須使用預防性踢法（Preventive Kicks）、不是打擊，我們不是恐怖分子，不在其他領土上打仗」。

澤倫斯基最初的談話經過媒體報導後，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）就譴責「無異於號召又一場世界大戰」，俄羅斯外交部長拉夫羅夫則稱，這證明了俄羅斯在對烏克蘭發動特別軍事行動是正確的原因。

對此，澤倫斯基表示，「經過那個翻譯，他們按自己的方式做事，這對他們是多麼有用，並開始在其他方向重新翻譯」。

澤倫斯基在訪談還表示，俄羅斯官員已經開始讓他們的社會為可能使用核武做準備，「這是非常危險的」。他不認為俄方準備好使用核武，「但他們開始交流，他們不知道是否會用或不會用。即使是談到，我認為這很危險」。

澤倫斯基 俄羅斯 烏克蘭

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