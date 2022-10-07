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普亭生日前夕 澤倫斯基：烏軍再收復500平方公里

中央社基輔6日綜合外電報導
9月27日在赫爾松地區的城鎮維索科皮利亞（Vysokopillya）路口處插上烏克蘭國旗。Getty Images
9月27日在赫爾松地區的城鎮維索科皮利亞（Vysokopillya）路口處插上烏克蘭國旗。Getty Images

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏軍正迅速收復更多領土，尤其是在南部地區。在俄羅斯總統普亭生日前夕，俄軍將領因戰爭失利，罕見地面臨公眾撻伐。

路透報導，普亭（Vladimir Putin）本月7日過70歲生日。澤倫斯基今天在影片談話中表示，烏克蘭部隊光是本月就已收復南部赫爾松州（Kherson）超過500平方公里領土，以及數十處村落。

澤倫斯基表示：「在烏東地區也有捷報。我們總有一天也會報告在（烏克蘭東南部）札波羅熱州（Zaporizhzhia）、在那些仍被占領者控制的地區取得勝利。」

路透目前無法獨立確認戰況消息。

烏克蘭自上月初發動反攻以來，已奪回數千平方公里領土，俄國的侵略行動開始瓦解。數以千計俄軍在前線潰敗後撤退，首先是在烏克蘭東北部，而在南部的俄軍從本週也開始撤退。

即便是忠誠的國家電視台主持人也開始出現不滿情緒，俄國最知名的脫口秀主持人索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）在他的直播頻道上表示：「請跟我解釋一下，參謀總長現在還有哪些天才想法？」

他說：「你認為時間站在我們這邊嗎？他們（烏克蘭人）大幅增加了他們的武器數量…請問你在那段時間裡做了什麼？」

烏克蘭 澤倫斯基 普亭

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