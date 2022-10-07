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防核戰 澤倫斯基提「先發制人打擊」俄：想挑起三戰？

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基，攝於9月30日。(Getty Images)
烏克蘭總統澤倫斯基，攝於9月30日。(Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基6日透過視訊向澳洲羅伊研究院（Lowy Institute）發表講話時，似乎認為北約應該「先發制人打擊」（Preemptive strikes）俄羅斯以嚇阻普亭總統對烏克蘭使用核武，克里姆林宮則逮到機會指控他試圖挑起第三次世界大戰。

根據澳洲廣播公司在YouTube發布影片，主持人先問澤倫斯基，他是否認為俄羅斯對烏克蘭使用核武的可能性升高，接著再問他還希望北約做些什麼以嚇阻俄羅斯使用核武。

澤倫斯基先針對第一個問題陳述己見，接著現場翻譯員口譯了他對第二問題的答覆，「北約必須做些什麼以防止與嚇阻使用核武，還有俄羅斯的能力？重要的是，我必須再次強調我對國際社會的期望，先發制人打擊、先發制人行動，這樣俄羅斯就會知道他們身上會發生什麼事情，而不是反過來，我是說，先等核武攻擊，接著說什麼他們身上會發生什麼事情」。

YT連結：https://youtu.be/zHDPj04F7rg?t=1513

俄羅斯衛星通訊社與官媒《RT》報導，俄羅斯外交部指控澤倫斯基試圖挑起核子戰爭。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則表示，世界各國都應該重視澤倫斯基的聲明，尤其是美國、英國、歐盟應該加以重視，「首先是前兩者」，稱澤倫斯基的呼籲「無異於號召世界大戰」。

烏克蘭媒體《基輔獨立報》報導，烏克蘭總統發言人尼基佛洛夫（Sergii Nykyforov）被迫發出澄清聲明，解釋澤倫斯基當時是指他希望在俄羅斯全面入侵前實施的預防性制裁，並保證烏克蘭「絕不會呼籲使用核武」。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則推文表示，澤倫斯基隻字未提對俄進行預防性核武攻擊，而是提醒俄羅斯的核子敲詐，並建議先發制人勾勒對俄羅斯的後果及加強對其打擊，如制裁跟軍援烏克蘭。

俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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