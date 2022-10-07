烏軍東部戰事告捷 戰爭以來首度挺進盧甘斯克

烏克蘭軍人走在頓內次克一座被摧毀的橋上。（路透社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，社群媒體 上5日有照片顯示，烏克蘭 軍隊穿越頓內次克，進入烏東盧甘斯克 至少一座村莊。這是自俄烏衝突爆發以來，烏軍首度挺進盧甘斯克。

社群媒體上的照片顯示，一個烏克蘭部隊進入盧甘斯克的戈爾洛夫卡村，在一個路標周圍拍照，有些軍人蹲著。俄羅斯強行兼併盧甘斯克後，宣稱整個盧甘斯克地區都是俄國領土。但最近幾天，烏軍挾帶在哈爾科夫與頓內次克成功進攻的氣勢，從數個方面接近盧甘斯克地區。

烏克蘭軍隊拿著國旗在收復區域合照。(取材自推特)

社群媒體上的影片也顯示，烏軍進駐頓內次克地區的特爾尼鎮，距盧甘斯克地區的克爾米納鎮約20公里。分析家認為，俄軍現在在頓內次克與哈爾科夫失利，盧甘斯克成為俄方的關鍵防線。

在赫爾松，烏克蘭軍方今天表示，烏國部隊在不到一周的時間內，重新奪回該州超過400平方公里的領土。烏克蘭南部軍隊司令部發言人胡梅紐克透過線上簡報表示，「自10月初以來，烏克蘭武裝部隊已解放赫爾松地區400多平方公里的領土。」

烏克蘭總統澤倫斯基昨天也宣布，赫爾松一帶的新沃斯克列先西克、新赫里霍里夫卡和佩特羅拉夫利夫卡等村莊已經獲得「解放」。

親俄地方當局日前舉辦「公投」，促成俄羅斯兼併頓內次克與盧甘斯克，以及札波羅熱和赫爾松大片地區。

隨著在其他地區前線失利，俄軍加強在札波羅熱州的攻擊，BBC報導，當地今天接連傳出三聲非常大的爆炸聲，民眾極度驚恐，市中心多處冒出黑煙。札波羅熱州州長呼籲民眾盡速避難；俄軍攻勢至少已造成兩人死亡及五人失蹤。