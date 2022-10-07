普亭大腦之女遭暗殺 紐時：美認為出自烏克蘭之手

紐約時報5日報導，美國情報機構相信烏克蘭政府有部門授權了8月在莫斯科近郊炸死俄羅斯知名極端民族主義者、政治哲學家杜金之女達爾雅的汽車炸彈攻擊事件。（路透資料照片）

紐約時報5日報導，美國情報機構相信烏克蘭 政府有部門授權，在8月於莫斯科近郊炸死俄羅斯 總統普亭 的「大腦」杜金（Alexander Dugin）之女達爾雅（Darya Dugin）的汽車炸彈攻擊事件。

美方官員向紐時表示，不管是提供情報或其他協助，美國都沒有參與這場攻擊，又指他們並未提前注意到該行動。如果接到徵詢，就會加以反對，並稱美方官員事後就此次暗殺告誡烏方官員。

這份烏克蘭串謀的評估之前未曾見報，於上周在美國政府內部流傳。烏方在汽車炸彈攻擊後立即否認參與，高層官員被問及美方情資評估時，則重複之前發表的否認。

雖然俄羅斯沒有因暗殺行動而以特定方式報復，但美國擔心，雖然這類攻擊的象徵意義很高，在戰場幾乎沒有直接影響，還可能激起莫斯科針對烏克蘭高層官員執行打擊。美方官員也對烏克蘭在事關軍事與秘密計畫缺乏透明度感到沮喪，尤其是涉及到俄羅斯領土。

俄羅斯官媒「RT」暗殺當時曾報導，達爾雅之父杜金處於奇怪的位置，因為他在國外比在國內更出名，被英語系媒體稱之為「普亭的大腦」，稱他對普亭與統治菁英的世界觀有廣大影響力。然而，現實是他在克里姆林宮並沒有影響力，在莫斯科甚至也不是主流人物。

紐時報導指出，一些美方官員懷疑杜金本人才是此次行動的實際目標，而執行刺殺的該名特工人員相信杜金會跟達爾雅一起在車裡。

談到情報的美方官員沒有透露烏克蘭政府的哪個部門被認為授權任務、誰執行攻擊或澤倫斯基總統是否批准過此事。