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CNN：烏軍挺進盧甘斯克 俄烏戰爭爆發來首見

中央社基輔5日綜合外電報導
6日在烏克蘭札波羅熱的一棟建築物遭到砲擊後，搜救人員在現場搜救。美聯社
6日在烏克蘭札波羅熱的一棟建築物遭到砲擊後，搜救人員在現場搜救。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，社群媒體上今天有照片顯示，烏克蘭軍隊穿越頓內次克，進入烏東盧甘斯克至少一座村莊。這是自俄烏衝突爆發以來，烏軍首度挺進盧甘斯克。

社群媒體上的照片顯示，一個烏克蘭部隊進入盧甘斯克（Luhansk）的戈爾洛夫卡村（Horlivka），在一個路標周圍拍照，有些軍人蹲著。

俄羅斯強行兼併盧甘斯克後，宣稱整個盧甘斯克地區都是俄國領土。但最近幾天，烏軍挾帶在哈爾科夫（Kharkiv）與頓內次克（Donetsk）成功進攻的氣勢，從數個方面接近盧甘斯克地區。

社群媒體上的影片也顯示，烏軍進駐頓內次克地區的特爾尼鎮（Terny），距盧甘斯克地區的克爾米納鎮（Kreminna）約20公里。分析家認為，俄軍現在在頓內次克與哈爾科夫失利，盧甘斯克成為俄方的關鍵防線。

數天前，親俄地方當局舉辦所謂的公投，促成俄羅斯兼併頓內次克與盧甘斯克，以及札波羅熱（Zaporizhzhia ）和赫爾松（Kherson）大片地區。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）9月30日批准兼併措施後，俄軍在頓內次克與赫爾松喪失面積達數百平方公里的土地。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，烏軍已在赫爾松奪回更多聚落。

澤倫斯基在深夜對全國談話的影片中說，俄軍陸續自烏南與烏東的前線撤出，赫爾松市東北方的新沃斯克列先西克（Novovoskresenske）、新赫里霍里夫卡（Novohryhorivka）與佩特羅拉夫利夫卡（Petropavlivka）已獲得「解放」。

盧甘斯克 頓內次克 社群媒體

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