美參議員要他理解烏克蘭遭入侵事實 馬斯克：有人更喜歡俄羅斯

世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克 3日發起俄烏和平方案的推特投票,引來烏克蘭 上下與挺烏網友強烈反彈,風波仍持續延燒。商業內幕報導,馬斯克與美國聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)在推特繼續為了俄烏戰爭打筆仗,尤其是俄羅斯 是否應該有權兼併烏克蘭領土。

馬斯克的4點和平方案包括俄羅斯兼併的烏克蘭4個州由聯合國監督重辦選舉,如果是人民的意願,俄羅斯就要離開。其次他提到克里米亞自1783年起就一直屬於俄羅斯,「直到赫魯雪夫犯了錯」,因此此地正式成為俄羅斯的一部分,第三點與第四點則分別是確保克里米亞的水源與烏克蘭維持中立。

反對馬斯克立場的葛理漢5日推文指出,「無意對伊隆.馬斯克不敬,而我確實尊敬他,我建議他需要理解俄羅斯入侵烏克蘭的事實」,稱「經歷所有的苦難,認為我們藉由簡單把烏克蘭的部地區給予俄羅斯來結束俄方入侵很蠢,也是侮辱烏克蘭人民為捍衛他們家園而戰的勇氣」,隨後解釋了自己的觀點與看法

葛理漢還表示,馬斯克的計畫將近似屈服於普亭與獎勵侵略,這會在全世界造成更多「混亂」。

Suggesting we end the Russian invasion by simply giving Russia parts of Ukraine - after all the suffering - is dumb.



It is also an affront to the bravery of the Ukrainians fighting to defend their homeland.