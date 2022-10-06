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美再軍援烏6.25億、4套海馬士 累計逾168億

編譯中心╱綜合5日電
美國總統拜登(圖)4日告訴烏克蘭總統澤倫斯基，華府將再向基輔提供6億2500萬美元軍事援助。(取材自臉書)
美國總統拜登(圖)4日告訴烏克蘭總統澤倫斯基，華府將再向基輔提供6億2500萬美元軍事援助。(取材自臉書)

美國總統拜登昨天告訴烏克蘭總統澤倫斯基，華府絕對不會承認俄羅斯兼併烏克蘭領土，並將再向基輔提供6億2500萬美元軍事援助，包括高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。

路透報導，這項方案是自俄羅斯最近宣布兼併烏克蘭領土以來，拜登政府提供的第一個軍援方案，也是自烏克蘭9月中大舉收復失土以來，拜登第二度動用總統撥款權。

美國國務院在新聞稿中說，這項方案包括4套海馬士發射器、相關火箭、32門榴彈砲與7萬5000發砲彈、200輛防地雷反伏擊車（Mine-Resistant Ambush Protected）與闊刀（Claymore）反步兵地雷。

上周，美國才公布向烏克蘭提供11億美元的武器方案，其中包括18套海馬士發射器系統、隨附彈藥、各式反無人機系統與雷達系統。加上昨天宣布的6.25億美元軍援方案，代表俄烏開戰以來，美國提供的軍援金額累計已超過168億美元。

另據美國CNN報導，烏軍近日不斷傳出收復失土，隨之俄軍占領期間的所作所為也陸續揭露，烏克蘭警方4日聲稱在哈爾科夫（Kharkiv）東部地區發現一個「裝滿假牙的盒子」，看似是俄軍進行拷問時硬生生將其從主人口中「拔出」。哈爾科夫警方透露，當地居民表示過去曾聽到該大樓裡「不斷傳出尖叫聲」。

此外，在2022年克里米亞小姐選美會封后的瓦列娃（Olga Valeeva），因演唱烏克蘭愛國歌曲「紅莢蒾」（Chervona Kalyna）遭到俄羅斯占領當局罰款4萬盧布(約672美元)。

「紅莢蒾」是一首烏克蘭愛國歌曲，全名為「草地上的紅莢蒾」（Oi u luzi chervona kalyna），在俄羅斯入侵期間風靡一時，英國搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）發表了翻唱版本。歌詞呼籲烏克蘭民族奮起，像在田野裡生長的紅莢蒾一樣「喜笑顏開」。

在2022年克里米亞小姐選美會封后的瓦列娃（Olga Valeeva），因演唱烏...
在2022年克里米亞小姐選美會封后的瓦列娃（Olga Valeeva），因演唱烏克蘭愛國歌曲「紅莢蒾」（Chervona Kalyna）遭到俄羅斯占領當局罰款4萬盧布。(取材自Instagram)

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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