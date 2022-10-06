俄吞烏4區普亭簽署入憲 半世紀來最大領土擴張

俄羅斯總統普亭5日正式完成併吞烏克蘭逾15%國土的法律程序。（美聯社）

俄羅斯 總統普亭今天簽署法律，將烏克蘭 境內的頓內次克人民共和國（DPR）、盧甘斯克人民共和國（LNR）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）併入俄國 。這是至少半世紀以來，俄國領土最大幅度的擴張。

俄羅斯官媒《RT》報導，文件已刊登在俄羅斯聯邦的法律資訊網站上。其中頓內次克人民共和國、盧甘斯克人民共和國是今年2月俄軍入侵烏克蘭前，烏國東部自行宣告獨立的兩個分離地區。

俄羅斯衛星通訊社指出，頓內次克人民共和國、盧甘斯克人民共和國、赫松州及札波羅熱州等4個「聯邦主體」入俄前的領導人獲普亭任命為代理領導人，直到選舉產生的新領導人上任為止。

俄羅斯在烏克蘭俄占區舉行所謂的公投後，宣布併吞上述地區。西方國家和基輔政府都批評該次公投違反國際法，而且具脅迫性質、缺乏代表性。

事實上，被併吞的區域並非完全都在俄軍掌控之下。俄國宣稱併吞的總面積占烏克蘭國土約18%，但實際邊界尚待釐清。

在莫斯科併吞烏克蘭四個地區後，歐盟已同意對俄羅斯實施新一輪制裁，將於6日公布生效；這也將是自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，歐盟對莫斯科祭出的第八輪制裁措施。

白羅斯總統盧卡申科證實，首都明斯克是俄烏戰爭的參與者，但強調是為了防止衝突蔓延國內。盧卡申科指，白羅斯沒有隱瞞參與俄烏戰爭，也不會殺害任何人及派軍隊去任何地方，更沒有違背義務。白羅斯的作用首先是防止衝突蔓延境內，其次是防止波蘭、立陶宛及拉脫維亞攻擊白羅斯。

英國BBC報導，由於俄國吞併烏克蘭東部和南部4個俄占區，近日能離開俄占區的烏克蘭人數大減，一道「新鐵幕」正快速形成。

報導指出，10月1日前，身處札波羅熱州俄占區的烏克蘭人，仍可以在那些占區的前線出入走動，不少人可到烏軍控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）探親、買糧食或藥物。不過，隨著俄方9月底發起「入俄公投」，愈來愈多不想生活在占領下的烏克蘭人設法離開往烏控區或歐洲。位於札波羅熱外圍的臨時接收站，每天平均會有約1000人抵達。在9月30日正式「入俄」當天，人數上升到1616，之後急轉直下。10月1日、2日分別只有50和8人。