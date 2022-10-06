我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭智囊愛女被炸死 紐時：美方相信出自烏克蘭之手

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

俄吞烏4區普亭簽署入憲 半世紀來最大領土擴張

編譯中心╱綜合5日電
俄羅斯總統普亭5日正式完成併吞烏克蘭逾15%國土的法律程序。（美聯社）
俄羅斯總統普亭5日正式完成併吞烏克蘭逾15%國土的法律程序。（美聯社）

俄羅斯總統普亭今天簽署法律，將烏克蘭境內的頓內次克人民共和國（DPR）、盧甘斯克人民共和國（LNR）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）併入俄國。這是至少半世紀以來，俄國領土最大幅度的擴張。

俄羅斯官媒《RT》報導，文件已刊登在俄羅斯聯邦的法律資訊網站上。其中頓內次克人民共和國、盧甘斯克人民共和國是今年2月俄軍入侵烏克蘭前，烏國東部自行宣告獨立的兩個分離地區。

俄羅斯衛星通訊社指出，頓內次克人民共和國、盧甘斯克人民共和國、赫松州及札波羅熱州等4個「聯邦主體」入俄前的領導人獲普亭任命為代理領導人，直到選舉產生的新領導人上任為止。

俄羅斯在烏克蘭俄占區舉行所謂的公投後，宣布併吞上述地區。西方國家和基輔政府都批評該次公投違反國際法，而且具脅迫性質、缺乏代表性。

事實上，被併吞的區域並非完全都在俄軍掌控之下。俄國宣稱併吞的總面積占烏克蘭國土約18%，但實際邊界尚待釐清。

在莫斯科併吞烏克蘭四個地區後，歐盟已同意對俄羅斯實施新一輪制裁，將於6日公布生效；這也將是自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，歐盟對莫斯科祭出的第八輪制裁措施。

白羅斯總統盧卡申科證實，首都明斯克是俄烏戰爭的參與者，但強調是為了防止衝突蔓延國內。盧卡申科指，白羅斯沒有隱瞞參與俄烏戰爭，也不會殺害任何人及派軍隊去任何地方，更沒有違背義務。白羅斯的作用首先是防止衝突蔓延境內，其次是防止波蘭、立陶宛及拉脫維亞攻擊白羅斯。

英國BBC報導，由於俄國吞併烏克蘭東部和南部4個俄占區，近日能離開俄占區的烏克蘭人數大減，一道「新鐵幕」正快速形成。

報導指出，10月1日前，身處札波羅熱州俄占區的烏克蘭人，仍可以在那些占區的前線出入走動，不少人可到烏軍控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）探親、買糧食或藥物。不過，隨著俄方9月底發起「入俄公投」，愈來愈多不想生活在占領下的烏克蘭人設法離開往烏控區或歐洲。位於札波羅熱外圍的臨時接收站，每天平均會有約1000人抵達。在9月30日正式「入俄」當天，人數上升到1616，之後急轉直下。10月1日、2日分別只有50和8人。

報導稱，俄羅斯要求想離開占區的民眾先在網上填申請表，除了交代個人資料，還要申報電話號碼、等同「手機身分證」的「國際移動裝置識別碼」（IMEI）、以及是否曾於烏軍服役、有否政治聯繫等，反映俄羅斯已落實新邊界。

俄羅斯預備軍人4日在頓內次克地區練習打靶。(路透)
俄羅斯預備軍人4日在頓內次克地區練習打靶。(路透)

烏克蘭 俄羅斯 俄國

上一則

爭取2030世界杯主辦權 烏克蘭與西、葡聯合申請

下一則

世衛警告 印度藥廠4款咳嗽糖漿疑致「66童死於腎衰竭」

延伸閱讀

不能對普亭核勒索讓步 北約前祕書長：變相鼓勵中國侵台

不能對普亭核勒索讓步 北約前祕書長：變相鼓勵中國侵台
前北約秘書長：對普亭核武訛詐讓步 將導致中國侵台

前北約秘書長：對普亭核武訛詐讓步 將導致中國侵台
籲核戰送兒上烏國戰場 車臣領袖被普亭封為一級上將

籲核戰送兒上烏國戰場 車臣領袖被普亭封為一級上將
俄併吞烏克蘭札波羅熱州 傳擬接手監督當地核電廠

俄併吞烏克蘭札波羅熱州 傳擬接手監督當地核電廠

熱門新聞

英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05
英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01
論文出版在國際學術界是很激烈的競爭。照片為示意圖。（美聯社）

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

2022-10-01 16:26
拜登考慮發動「斬首行動」，除掉俄國總統普亭。(歐新社)

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

2022-10-02 00:39
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

2022-10-03 20:20
英國國王查理三世與王儲威廉。路透

英史上最年長新國王 專家：查理三世知道自己是看守人

2022-09-29 02:45

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」