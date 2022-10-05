我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

認清現實…兩日大漲過後 股指拉回小跌

油價將再飆…OPEC+下月起大減產 拜登批短視近利

兼併烏克蘭土地一再失守 克宮矢言「收復」

中央社莫斯科5日綜合外電報導
克里姆林宮發言人培斯科夫。(美聯社)
克里姆林宮發言人培斯科夫。(美聯社)

克里姆林宮今天矢言「收復」在兼併的烏克蘭各州被基輔「奪走」的土地，強調兼併的「疆土」將會「永遠」為莫斯科所有。

法新社報導，俄羅斯在烏克蘭戰場遭遇一系列軍事挫敗，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「將會奪回失土。」

他強調，莫斯科從基輔手上兼併的各州「將永遠為俄羅斯所有，不會回歸」。

莫斯科失守諸如鐵路樞紐利曼（Lyman）等數個烏東關鍵城鎮，都位在俄方上週宣告兼併的烏克蘭4個州的範圍內。

因俄軍沒有掌控所兼併任何一州的所有土地，俄羅斯無法明確界定兼併土地的邊界。

培斯科夫表示：「想要表達加入俄羅斯意志的烏克蘭人，俄羅斯將會繼續對他們進行諮詢」。

莫斯科上週兼併烏克蘭頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）4州，培斯科夫指出，簽署的文件內容明確，「法律措辭寫得清清楚楚…法令指的就是通過那時候的領土範圍」。

莫斯科在烏南札波羅熱州掌控的土地不多，在赫爾松州北部和頓內次克州西北部情況也一樣。

烏克蘭 俄羅斯 頓內次克

上一則

俄併吞烏克蘭札波羅熱州 傳擬接手監督當地核電廠

下一則

籲核戰送兒上烏國戰場 車臣領袖被普亭封為一級上將

延伸閱讀

IAEA署長將赴俄烏 續推札波羅熱核電廠安全區

IAEA署長將赴俄烏 續推札波羅熱核電廠安全區
普亭盟友指北溪遭破壞與美CIA過去行徑類似

普亭盟友指北溪遭破壞與美CIA過去行徑類似
程序走完 烏克蘭4州入俄「統一條約」獲普亭簽署生效

程序走完 烏克蘭4州入俄「統一條約」獲普亭簽署生效
烏總統下令不跟普亭談 俄：等現任改變或下任

烏總統下令不跟普亭談 俄：等現任改變或下任

熱門新聞

英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05
英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01
論文出版在國際學術界是很激烈的競爭。照片為示意圖。（美聯社）

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

2022-10-01 16:26
拜登考慮發動「斬首行動」，除掉俄國總統普亭。(歐新社)

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

2022-10-02 00:39
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

2022-10-03 20:20
英國國王查理三世與王儲威廉。路透

英史上最年長新國王 專家：查理三世知道自己是看守人

2022-09-29 02:45

超人氣

更多 >
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺
4嫌涉洛縣華人住宅搶案 警追匪、六條高速路才落網

4嫌涉洛縣華人住宅搶案 警追匪、六條高速路才落網
美太平洋艦隊司令：中國若封鎖台灣 美國有能力打破

美太平洋艦隊司令：中國若封鎖台灣 美國有能力打破