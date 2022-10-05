兼併烏克蘭土地一再失守 克宮矢言「收復」

克里姆林宮發言人培斯科夫。(美聯社)

克里姆林宮今天矢言「收復」在兼併的烏克蘭 各州被基輔「奪走」的土地，強調兼併的「疆土」將會「永遠」為莫斯科所有。

法新社報導，俄羅斯 在烏克蘭戰場遭遇一系列軍事挫敗，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「將會奪回失土。」

他強調，莫斯科從基輔手上兼併的各州「將永遠為俄羅斯所有，不會回歸」。

莫斯科失守諸如鐵路樞紐利曼（Lyman）等數個烏東關鍵城鎮，都位在俄方上週宣告兼併的烏克蘭4個州的範圍內。

因俄軍沒有掌控所兼併任何一州的所有土地，俄羅斯無法明確界定兼併土地的邊界。

培斯科夫表示：「想要表達加入俄羅斯意志的烏克蘭人，俄羅斯將會繼續對他們進行諮詢」。

莫斯科上週兼併烏克蘭頓內次克 （Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）4州，培斯科夫指出，簽署的文件內容明確，「法律措辭寫得清清楚楚…法令指的就是通過那時候的領土範圍」。

莫斯科在烏南札波羅熱州掌控的土地不多，在赫爾松州北部和頓內次克州西北部情況也一樣。