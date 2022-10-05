動員令下後 俄：20萬人入伍 歐盟：同意訓練1.5萬烏軍

俄羅斯列寧格勒州迦特契納（Gatchina）役男入伍前一一擁別家人，氣氛感傷。(路透)

俄羅斯 國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天表示，自9月21日宣布動員以來，全俄現已有20多萬人應召入伍。克里姆林宮將此次動員稱為「局部」，並表示希望徵募30萬名兵員。蕭依古說，入伍新兵正在「80座訓練場和6個訓練中心」受訓。

克里姆林宮的動員令導致一些抗議和已屆兵役年齡的男丁大舉出逃，避免遭強制徵兵，多半避往鄰近的前蘇聯各共和國。哈薩克 今天表示，兩周來已有20萬名以上俄國人入境。

普亭上周出面安撫這種恐懼心理，促請當局將動員的「一切錯誤糾正」。

俄羅斯律師表示，他們近日收到大量尋求幫助以免被徵召入伍的請求，他們正全力以赴，為可能被派往烏克蘭 戰鬥的人們提供建議。

路透報導，目前已有數十萬俄羅斯男性逃往哈薩克、喬治亞和芬蘭等鄰國，但有更多人仍待在俄國，他們想方設法躲避徵兵人員，同時祈禱自己不會受到徵召，或盼望可獲免役。

據報導，在俄羅斯，動員令的執行過程一直都很混亂。當局宣稱徵召對象僅限於具備軍事經驗和相關技能的人，但往往對於個人的服役紀錄、健康狀況、學生身分甚至年齡似乎都視而不見。

德國「明鏡周刊」報導，歐洲聯盟成員國已同意盡快讓多達1萬5000名烏克蘭官兵到歐盟受訓；報導還提到，烏克蘭工程師、醫護人員等專家也能在德國受訓。