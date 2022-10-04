對烏戰事接連挫敗 傳俄西部軍區司令遭革職

圖為2019年12月莫斯科克里姆林宮紀念英雄日的招待會。左到右為: 俄國國防部副部長布加柯夫（Dmitry Bulgakov）、俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和俄國參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）。路透

「俄羅斯 商業諮詢日報」今天報導，俄羅斯西部軍區司令朱拉夫列夫已遭拔官，成為對烏克蘭 作戰遭遇一系列挫敗和屈辱後，又一位被開除的俄國 高階將領。

俄羅斯商業諮詢日報（RBC）報導，朱拉夫列夫（Alexander Zhuravlyov）一級上將的職位將由別爾德尼科夫（Roman Berdnikov）中將接替，也有其他新聞網站報導這項消息，但官方未證實異動。

俄羅斯武裝部隊共分5個軍區，西部軍區是其中之一。

路透報導，在傳出朱拉夫列夫被革職的消息前，俄軍上月在烏克蘭東北部損失慘重，1日又被烏軍收復烏國東部重鎮利曼（Lyman）。俄軍之前運用利曼作為在烏克蘭頓內次克州（Donetsk）的重要後勤樞紐。

烏克蘭在對俄7個月戰爭中奪取主動權，讓克里姆林宮的盟友震驚，俄國總統普亭（Vladimir Putin）兩名盟友上週末更罕見公開嘲諷俄國軍事高層。

俄國國防部上週表示，負責後勤的副部長布加柯夫（Dmitry Bulgakov）上將已遭撤換。

國營俄羅斯新聞社（RIA）8月報導，在發生黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）沉沒、克里米亞半島（Crimea）俄軍基地遇襲損失8架戰機等一系列屈辱事件後，黑海艦隊司令已遭開除。