俄方認為馬斯克試圖解決烏克蘭局勢 做法積極

俄方稱許馬斯克(圖)尋找和平解決烏克蘭局勢的方法，這種做法非常積極。(美聯社)

俄羅斯 衛星網消息，俄總統普亭發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)4日表示，美國企業家、特斯拉和SpaceX的創始人馬斯克 正在尋找和平解決烏克蘭 局勢的方法，這種做法是非常積極的。

佩斯科夫說：「事實上，像馬斯克這樣的人尋找和平擺脫這種局面的方法，這是非常積極的。」

他補充說，俄羅斯從一開始就「主張透過談判滿足其條件」。佩斯科夫指出，與許多專業外交官不同，馬斯克「仍在努力尋找實現和平的方法」，與此同時，如果不滿足俄羅斯條件，不可能實現和平。

馬斯克3日就結束俄烏衝突在推特上發表看法並提出建議，包括克里米亞正式成為俄羅斯的一部分。馬斯克說，如果與俄羅斯爆發全面戰爭，他懷疑烏克蘭獲勝的可能性，並呼籲各方和平相處。

他還提出了他對解決烏克蘭衝突的意見。

馬斯克說，「俄羅斯正在進行部分動員。如果克里米亞有危險，他們會進行全面戰爭動員。雙方的死亡都將是毀滅性的。」馬斯克接著說，「俄羅斯的人口是烏克蘭的3倍，所以烏克蘭不可能在全面戰爭中取得勝利。如果你關心烏克蘭人民，那就尋求和平吧。」

馬斯克提出的建議引發了包括烏總統澤倫斯基在內的烏克蘭官員強烈反對。前烏克蘭駐德國大使梅利尼克在回應馬斯克的推特時寫道：「滾蛋是我對你非常外交的回覆。」

俄國國會下議院(國家杜馬)議員舍列梅特則指出，馬斯克就調解俄烏衝突提出的建議，對於西方社會而言是一劑清醒劑。