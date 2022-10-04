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馬斯克再推文：Space X為烏克蘭已花掉8000萬美元

編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克（圖中）表示，為了提供烏克蘭衛星服務，SpaceX迄今花費大約8,000萬美元。歐新社
馬斯克（圖中）表示，為了提供烏克蘭衛星服務，SpaceX迄今花費大約8,000萬美元。歐新社

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）周一晚間在推特上強調，為了向烏克蘭提供星鏈（Starlink）的衛星天線，美國太空探索技術公司（SpaceX）迄今從口袋裡掏出了大約8,000萬美元，該公司「明顯」支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。他先前的推文建議烏克蘭尋求談判以結束俄烏戰爭，並永久割讓克里米亞，引發烏克蘭及其支持者的強力抨擊。

馬斯克在烏克蘭原先享有英雄一般的地位，因俄烏戰爭期間，Starlink對維持烏克蘭的通訊發揮了關鍵作用。但他周一先在一篇推文發起線上民調，問是否該讓俄羅斯打算吞併的四個烏克蘭被占領區在聯合國監督下舉行公投，以及烏克蘭是否該保持中立，確保對克里米亞的供水。他指出，克里米亞自1783年起一直是俄羅斯的一部分，直至「赫魯雪夫的錯誤」——他指的是1954年，時任蘇聯領導人的赫魯雪夫將克里米亞移交給前蘇聯成員國的烏克蘭。俄羅斯於2014年非法吞併克里米亞。

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馬斯克補充表示，烏克蘭不太可能在全面戰爭中獲勝，因為俄羅斯人口是烏克蘭的三倍多。

烏克蘭總統澤倫斯基也在推特上發起民調回擊，他詢問自己的追蹤者，喜歡支持烏克蘭還是支持俄羅斯的馬斯克。

烏克蘭 俄羅斯 馬斯克

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