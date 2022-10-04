我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息

推特發起俄烏和平公投 馬斯克驚見「最大機器人攻擊」

編譯周辰陽／即時報導
世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克3日上推特提出4點俄烏和平方案，並邀請網友參加投票，事後發推文稱該投票是他「所見過最大的機器人攻擊」。（路透資料照片）
世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克3日上推特提出4點俄烏和平方案，並邀請網友參加投票，事後發推文稱該投票是他「所見過最大的機器人攻擊」。（路透資料照片）

世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克3日上推特提出4點俄烏和平方案，並邀請網友參加投票，立刻引起強烈反應。馬斯克事後更發推文表示，這個投票是他「見過最大的機器人攻擊（Biggest bot attack）」。

馬斯克的4點俄烏和平方案首先建議，在聯合國的監督之下，於俄羅斯兼併的烏克蘭4個州重辦選舉。如果是人民的意願，俄羅斯就要離開。第二，他提到克里米亞自1783年起就一直屬於俄羅斯，「直到赫魯雪夫犯了錯」，因此此地正式成為俄羅斯的領土，第三點與第四點則分別是確保克里米亞的水源與烏克蘭維持中立。

馬斯克指出，這個方案極有可能是終局的結果，「只是多少人在那之前死掉的問題」，又提醒「同樣值得一提的是，這場衝突的一個可能（雖然可能性不大）的結果是核子戰爭」。

馬斯克推文舉辦投票隨即引來熱議，烏克蘭政要與挺烏網友也做出強烈反應。俄羅斯官媒《RT》聲稱，原本約6成網友支持他的方案，但親烏克蘭帳號隨後召集了水軍（Army of trolls），把投票結果轉成了反對。投票舉行約9小時後，近2百萬個帳戶投票，贊成比率為38.3%、反對為61.7%。

有位網友回文表示，「想知道多少機器人被啟動來徹底改變原始結果」，馬斯克也表示同意，「確實，這是我所見過最大的機器人攻擊」。另一位網友也回文，「哈哈，烏克蘭機器人會發垃圾郵件給你」，馬斯克則寫道：「這投票的機器人攻擊有強到！」

馬斯克 投票 烏克蘭

上一則

北韓飛彈越過日上空5年來首見 南韓：17馬赫極音速飛彈

延伸閱讀

推特付費用戶將開放編輯貼文 紐澳加用戶搶先測

推特付費用戶將開放編輯貼文 紐澳加用戶搶先測
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
特斯拉Q3交車量將創紀錄

特斯拉Q3交車量將創紀錄
馬斯克SpaceX「星鏈」服務 助佛州颶風災區恢復網路

馬斯克SpaceX「星鏈」服務 助佛州颶風災區恢復網路

熱門新聞

英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05
英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01
拜登考慮發動「斬首行動」，除掉俄國總統普亭。(歐新社)

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

2022-10-02 00:39
論文出版在國際學術界是很激烈的競爭。照片為示意圖。（美聯社）

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

2022-10-01 16:26
英國國王查理三世與王儲威廉。路透

英史上最年長新國王 專家：查理三世知道自己是看守人

2022-09-29 02:45
英國女王伊麗莎白二世駕崩後，丹麥女王瑪格麗特二世成為現存歐洲在位最久的君主。（美聯社）

讓他們過更正常生活 丹麥女王拔除4孫子女頭銜

2022-09-29 01:06

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票