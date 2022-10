推特發起俄烏和平公投 馬斯克驚見「最大機器人攻擊」

世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克 3日上推特提出4點俄烏和平方案,並邀請網友參加投票 ,立刻引起強烈反應。馬斯克事後更發推文表示,這個投票是他「見過最大的機器人攻擊(Biggest bot attack)」。

馬斯克的4點俄烏和平方案首先建議,在聯合國的監督之下,於俄羅斯兼併的烏克蘭 4個州重辦選舉。如果是人民的意願,俄羅斯就要離開。第二,他提到克里米亞自1783年起就一直屬於俄羅斯,「直到赫魯雪夫犯了錯」,因此此地正式成為俄羅斯的領土,第三點與第四點則分別是確保克里米亞的水源與烏克蘭維持中立。

馬斯克指出,這個方案極有可能是終局的結果,「只是多少人在那之前死掉的問題」,又提醒「同樣值得一提的是,這場衝突的一個可能(雖然可能性不大)的結果是核子戰爭」。

馬斯克推文舉辦投票隨即引來熱議,烏克蘭政要與挺烏網友也做出強烈反應。俄羅斯官媒《RT》聲稱,原本約6成網友支持他的方案,但親烏克蘭帳號隨後召集了水軍(Army of trolls),把投票結果轉成了反對。投票舉行約9小時後,近2百萬個帳戶投票,贊成比率為38.3%、反對為61.7%。

有位網友回文表示,「想知道多少機器人被啟動來徹底改變原始結果」,馬斯克也表示同意,「確實,這是我所見過最大的機器人攻擊」。另一位網友也回文,「哈哈,烏克蘭機器人會發垃圾郵件給你」,馬斯克則寫道:「這投票的機器人攻擊有強到!」

