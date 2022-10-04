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企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息

中東歐9國挺烏入北約 拒認俄併吞領土

編譯中心／綜合3日電
圖為烏克蘭軍人2日在伊久姆地區拆卸俄軍戰車。（路透）
圖為烏克蘭軍人2日在伊久姆地區拆卸俄軍戰車。（路透）

中歐和東歐9個北大西洋公約組織（NATO）會員國的總統宣布，他們永遠不會承認俄羅斯吞併烏克蘭領土行徑，並表示支持烏克蘭加入北約。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此表示感謝。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）日前簽署條約，將俄軍占領的烏克蘭4州占領區納入俄羅斯版圖，包括頓內茨克（Donetsk）、赫爾松（Kherson）、盧甘斯克（Lugansk）和札波羅熱（Zaporizhzhia），俄羅斯國會下議院「國家院」3日無異議投票贊成。

對此，中東歐9國總統發表聯合聲明指出，他們不能「對俄羅斯聯邦公然違反國際法的情況保持沉默」、「我們重申支持烏克蘭主權和領土完整。」

這項聲明是由9國總統共同發表，包括捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、蒙特內哥羅、北馬其頓、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）也首度直接呼籲俄羅斯總統普亭，停止在烏克蘭的「暴力和死亡惡性循環」，還說這場可能升級至核衝突的危機，將造成無法控制的全球後果。

俄羅斯總統普亭的最鷹派盟友之一、車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）周末曾呼籲俄國在烏克蘭動用低當量核子武器。他表示，將派遣自己的3名青少年兒子至烏克蘭戰事前線，而他們的年齡分別只有14、15及16歲。

美國中央情報局（CIA）前局長裴卓斯（David Petraeus）則警告，如果俄羅斯總統普亭在烏克蘭動用核武，美國和盟邦會摧毀在烏克蘭的俄軍和裝備。

對此，克里姆林宮表示，針對核武議題，莫斯科傾向「平衡作法」，而非基於情緒。

波蘭總統杜達（左）8月時，曾赴基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯。（取材自臉書）
波蘭總統杜達（左）8月時，曾赴基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯。（取材自臉書）

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