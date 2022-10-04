尚未完全控制併吞烏國地區？克里姆林宮發言人受訪露餡

俄羅斯總統普亭的發言人近日竟表示，克里姆林宮仍未確定「併吞」了哪些被占領的烏克蘭地區，表明俄羅斯當局仍無法完全控制這些地區。（路透）

俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）近日竟表示，克里姆林宮仍未確定「併吞」了哪些被占領的烏克蘭 地區，表明俄羅斯當局仍無法完全控制這些地區。

衛報報導，這段令人驚訝的話語來自培斯科夫與記者的對話，當時培斯科夫被問到有關普亭上周在克里姆林宮儀式上聲稱掌握哪些烏克蘭領土的說法，普亭誓言要使用「一切可用手段」來保護俄羅斯聲稱的新領土，並於上月30日與佔領頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫松（Kherson）和扎波羅熱地區（Zaporizhzhia）的領導人簽署4份單獨的條約。

實際上俄羅斯並未完全控制上述地區、且戰況更趨於劣勢，包括大部分扎波羅熱地區仍未落入俄軍手中、烏克蘭軍隊也在赫松地區持續推進，這使俄羅斯聲稱佔領的說法受到質疑。

培斯科夫被記者問到上述疑慮時表示「儘管俄羅斯對部分地區缺乏完全控制，但頓涅茨克和盧甘斯克地區整體上都是俄羅斯的一部分」，並補充說「我們將繼續就赫松和扎波羅熱地區的邊界與民眾進行磋商」，最後還稱「這是目前的明確答案」。