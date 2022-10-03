烏克蘭4州納入國土 俄羅斯國會無異議通過

俄羅斯國會下議院「國家院」今天無異議投票贊成，將烏克蘭的頓內次克等4個州納入領土。圖為俄羅斯總統普亭和烏東、烏南四區首長9月30日宣布該四區併入俄國。(美聯社)

俄羅斯 國會下議院「國家院」今天無異議投票贊成，將烏克蘭 的頓內次克等4個州納入領土，為俄國總統普亭 已同意的這項令俄烏戰爭衝突升溫的舉動蓋上橡皮圖章。

法新社報導，官方網站顯示，俄羅斯國家院（State Duma）議員以零票棄權、零票反對，一致通過將烏克蘭的頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫爾松（Kherson） 和札波羅熱（Zaporizhzhia）4州土地併入國家版圖。

普亭（Vladimir Putin）9月30日在克里姆林宮主持一場盛大典禮，並在典禮上與莫斯科任命的4名地方首長簽署協議，讓這4個州隸屬俄羅斯聯邦。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）對國家院發言時，懇請國會議員支持將這些地方納入國土的法案，以捍衛俄羅斯的語言、文化與國界。

他說：「我們不是為了回應幻想出的威脅，我們是正在保衛我們的國界、我們的祖國與我們的人民。」

拉夫羅夫還聲稱，美國已集結所有西方國家來扶持烏克蘭對抗俄羅斯。「美國幾乎讓整個西方屈從在它的威力下，動員它們將烏克蘭變成一個對付俄羅斯的戰爭工具。」

莫斯科新併吞的烏克蘭4州，能讓俄羅斯與它2014年自基輔手中奪去的克里米亞半島（Crimean Peninsula）之間建立重要走廊。這5個地區合計占烏克蘭領土的約20%。

不過，俄羅斯部隊並未掌控赫爾松州和札波羅熱州的全部地區，克里姆林宮也尚未確認這兩州的哪些地方被納入領土。