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瑞典：北溪1號停止外洩 2號管線洩漏點略有擴大

中央社斯德哥爾摩3日綜合外電報導
瑞典海岸防衛隊今天宣布，波羅的海（Baltic Sea）的北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管線已停止外洩，但仍可見到北溪2號（Nord Stream 2）較小洩漏點有外洩狀況，洩漏點略有擴大。圖為北溪公司的logo。路透
瑞典海岸防衛隊今天宣布，波羅的海（Baltic Sea）的北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管線已停止外洩，但仍可見到北溪2號（Nord Stream 2）較小洩漏點有外洩狀況，洩漏點略有擴大。圖為北溪公司的logo。路透

瑞典海岸防衛隊今天宣布，波羅的海（Baltic Sea）的北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管線已停止外洩，但仍可見到北溪2號（Nord Stream 2）較小洩漏點有外洩狀況，洩漏點略有擴大。

法新社報導，海岸防衛隊透過聲明表示：「現在從海面上看來，（北溪1號）較大的洩漏點已不見外洩，但（北溪2號）較小的洩漏點外洩狀況反而略有增加。」

聲明還稱，上述現象是今天上午8時左右，防衛隊在2條受損管線上空飛行時所發現。

防衛隊表示：「當時發現，較小的洩漏點直徑約為30公尺。」

北溪管線營運商發言人利塞克（Ulrich Lissek）1日表示，由於氣體和水壓已達到平衡，北溪2號已在當天停止外洩。

由於輸送俄羅斯天然氣至歐洲的北溪管線9月26日疑因遭到人為破壞，導致氣體外洩，挪威軍方宣布，將自今天起派遣士兵保護主要的陸上石油和天然氣加工廠，作為提高安全性努力的一部分。

應警方的要求，挪威國民警衛隊今天起在石油和天然氣加工和出口工廠部署部隊。

儘管根據挪威政府的說法，石油和天然氣基礎設施並未面臨任何已知具體威脅，當局認為，加強安全並試圖平息工人的憂慮是謹慎的做法。

挪威是歐洲最大天然氣供應國和主要石油出口國，上週還派遣海軍和空軍前往海上油田巡邏，並宣布未來巡邏時將得到英國、德國和法國的援助。

此外，消息人士告訴路透，北溪管線發生外洩後，義大利政府也加強了對水下能源和電信電纜的監控措施。

天然氣 石油 義大利

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