普亭揚言動用核武 美不敢輕視：代價大、中國不會支持
俄羅斯總統普亭9月30日在莫斯科簽署文件，併吞烏克蘭東部四個俄占區領土的講話中，揚言會使用一切可用的手段來保衛俄羅斯領土，包括這四個烏東地區，這是俄烏開戰以來，俄國最高領袖首次明確宣示可能使用核武器，但評論認為其目的是挽回俄軍在戰場上的失利。
普亭聲稱，是美國總統杜魯門1945年開了先例，在日本廣島及長崎投下原子彈，換言之他將俄國動用核武的責任推向美國一方。
在證實俄軍再次撤離利曼後，俄羅斯南部轄下車臣自治共和國強人領袖卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)立即大罵俄軍將領的無能，並建議「在邊界地區宣布戒嚴，同時考慮使用低當量(low-yield)核子武器」。
美國高層官員先前認為，普亭使用核武器的可能性很低，目前也沒看到俄國任何準備使用核武的證據。五角大廈的分析也表明，普亭動用核武的得益很少，相反將付出的代價卻很大，甚至他最仰賴的中國，也不會支持。
然而在過去一段時期，情況發生變化，美國等國家不再掉以輕心，因為現在較俄烏戰爭初期，動用核武的可能性大為增加了。
烏克蘭認為俄羅斯使用核武器的威脅並非空穴來風。總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)在「大西洋月刊」發表文章指出，烏方情報機關評估俄方使用戰術核武器的可能性非常高。
白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)上周說，任何使用核武器的手段只會給俄羅斯帶來災難性後果，美國也在私下向莫斯科闡明，美國與世界各國將如何作出反應。
俄軍戰事不利，連番節節敗退、極高的陣亡率以及徵召後備軍不順後，動用核武已成為繼續保持大國地位，恢復外界尊重俄羅斯的唯一力量。
俄羅斯分析家和官員指出，烏克蘭戰爭的結果對克里姆林宮生死攸關，美國官員也擔心，如果烏克蘭繼續反攻成功，收復更多失地，俄羅斯有可能孤注一擲，未來幾周將是特別危險時期。
分析認為，普亭威脅戰爭升級顯然有兩個目標，一是嚇唬美國和北約不要直接干預烏克蘭；二是迫使西方完全放棄支持烏克蘭，或迫使烏克蘭人以不利的地位回到談判桌前。
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