普亭揚言動用核武 美不敢輕視：代價大、中國不會支持

烏克蘭情報機關評估認為俄方對烏克蘭使用戰術核武器的可能性非常高，對此華府也不敢掉以輕心。圖為俄軍今年4月試射可攜帶核彈頭的洲際彈道飛彈。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 9月30日在莫斯科簽署文件，併吞烏克蘭 東部四個俄占區領土的講話中，揚言會使用一切可用的手段來保衛俄羅斯領土，包括這四個烏東地區，這是俄烏開戰以來，俄國最高領袖首次明確宣示可能使用核武器，但評論認為其目的是挽回俄軍在戰場上的失利。

普亭聲稱，是美國總統杜魯門1945年開了先例，在日本廣島及長崎投下原子彈，換言之他將俄國動用核武的責任推向美國一方。

在證實俄軍再次撤離利曼後，俄羅斯南部轄下車臣自治共和國強人領袖卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)立即大罵俄軍將領的無能，並建議「在邊界地區宣布戒嚴，同時考慮使用低當量(low-yield)核子武器」。

美國高層官員先前認為，普亭使用核武器的可能性很低，目前也沒看到俄國任何準備使用核武的證據。五角大廈的分析也表明，普亭動用核武的得益很少，相反將付出的代價卻很大，甚至他最仰賴的中國，也不會支持。

然而在過去一段時期，情況發生變化，美國等國家不再掉以輕心，因為現在較俄烏戰爭初期，動用核武的可能性大為增加了。

烏克蘭認為俄羅斯使用核武器的威脅並非空穴來風。總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)在「大西洋月刊」發表文章指出，烏方情報機關評估俄方使用戰術核武器的可能性非常高。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)上周說，任何使用核武器的手段只會給俄羅斯帶來災難性後果，美國也在私下向莫斯科闡明，美國與世界各國將如何作出反應。

俄軍戰事不利，連番節節敗退、極高的陣亡率以及徵召後備軍不順後，動用核武已成為繼續保持大國地位，恢復外界尊重俄羅斯的唯一力量。

俄羅斯分析家和官員指出，烏克蘭戰爭的結果對克里姆林宮生死攸關，美國官員也擔心，如果烏克蘭繼續反攻成功，收復更多失地，俄羅斯有可能孤注一擲，未來幾周將是特別危險時期。