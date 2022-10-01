我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

烏克蘭對俄國祭新制裁 逾3600實體個人列黑名單

俄羅斯併烏克蘭4州 土耳其：嚴重違反國際法

中央社／伊斯坦堡1日專電

土耳其外交部昨天發布簡短聲明表示，俄羅斯併吞烏克蘭4州是「嚴重違反國際法」的行為，不能接受，並呼籲透過談判結束衝突。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）重演2014年併吞克里米亞半島（Crimea）情境，先上演「入俄公投」大戲，並於昨天舉辦盛大儀式，正式宣布將烏克蘭東、南部的盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等4州領土納入版圖。

土耳其外交部指出，土耳其不承認俄羅斯2014年經非法公投兼併克里米亞，也在每個場合強調堅定支持烏克蘭領土完整、獨立及主權。

土耳其外交部說，基於2014年採取的立場，「我們反對俄羅斯併吞烏克蘭頓內茨克、盧甘斯克、赫松及札波羅熱地區的決定」。這項決定嚴重違反國際法既定原則，不能被接受。

土耳其外交部表示，這場戰爭的嚴重性不斷加劇，土耳其重申支持透過談判，並在公正和平的基礎上解決這場戰事。

烏克蘭戰爭爆發以來，北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其試圖保持中立，並避免加入西方對俄制裁。

土耳其依賴俄羅斯石油及天然氣，土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）也試著在明年6月選舉前穩住經濟，積極促進與俄貿易。他與普亭互動密切，分別於伊朗、俄國及烏茲別克舉行的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）高峰會會晤。

但在美方警告並加大施壓力道後，土耳其現在正考慮是否停止使用俄羅斯Mir支付系統進行的交易。

美國再三警告將打擊協助俄國規避制裁的國家，並對美國法律管轄範圍外的違規行為祭出「二級制裁」（secondary sanctions），也就是針對與俄國有貿易往來的第三方國家與實體進行制裁。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

上一則

德防長訪烏 將提供先進防空系統抵禦無人機攻擊

下一則

澤倫斯基矢言 一週內奪回更多烏東領土

延伸閱讀

烏克蘭對俄國祭新制裁 逾3600實體個人列黑名單

烏克蘭對俄國祭新制裁 逾3600實體個人列黑名單
普亭簽署併吞烏4區 烏申請快速加入北約

普亭簽署併吞烏4區 烏申請快速加入北約
烏包圍烏東戰略重鎮數千俄軍 俄射16枚導彈狂炸反擊

烏包圍烏東戰略重鎮數千俄軍 俄射16枚導彈狂炸反擊
北約：普亭加劇衝突 但阻止不了對烏克蘭支持

北約：普亭加劇衝突 但阻止不了對烏克蘭支持

熱門新聞

英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01
烏克蘭陸戰隊士兵迪安諾夫遭到俄軍俘虜後，21日在換俘行動中獲釋。但從曝光的照片可見，他與被俘前判若兩人，不但嚴重消瘦，右臂也變形。(圖取自烏克蘭國防部推特@DefenceU)

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

2022-09-24 11:33
英國國王查理三世與王儲威廉。路透

英史上最年長新國王 專家：查理三世知道自己是看守人

2022-09-29 02:45
英國女王伊麗莎白二世駕崩後，丹麥女王瑪格麗特二世成為現存歐洲在位最久的君主。（美聯社）

讓他們過更正常生活 丹麥女王拔除4孫子女頭銜

2022-09-29 01:06
源源不斷的車流26日自俄羅斯跨越邊界進入喬治亞共和國，大排車龍。報導指俄國男子近日逃離俄國，避免被徵召當兵。(路透)

亂象多…俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」

2022-09-26 22:05
哈利與梅根2020年退出王室，對女王（右）是一大打擊；圖為2018年合影。（Getty Images）

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

2022-09-30 03:48

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東

在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東
大S公開「20年不換電話號碼」原因 具俊曄來電悲喜交加

大S公開「20年不換電話號碼」原因 具俊曄來電悲喜交加
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀