我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回辦公室上班的待遇應高於在家上班？美國人這麼想

到華盛頓州搭復古蒸汽火車賞楓 今年只有這4天

烏克蘭對俄國祭新制裁 逾3600實體個人列黑名單

中央社基輔1日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

俄羅斯近日舉行假公投吞併烏克蘭4州，基輔今天祭出新一波制裁，對象包括俄羅斯總統普亭的家人、俄國大亨、官員及銀行和企業，估計有超過3600個實體和個人被列入制裁名單。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）祭出的新制裁，名單包括俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的孩子、俄軍指揮官、俄國政府官員、藝術家和政治宣傳人員，以及莫斯科在烏克蘭的頓巴斯（Donbass）和克里米亞（Crimea）兩地區任命的官員。

個人名單之外，烏克蘭也針對俄羅斯重要的公司和銀行祭出制裁措施。

烏克蘭經濟部長思維里登科（Yulia Svyrydenko）說，那些涉入對烏克蘭發動侵略戰爭的人，以及支持普亭政權的人，都該清楚了解「懲罰是必然的」。

普亭昨天在大克里姆林宮（Grand Kremlin Palace）舉行的儀式上宣布，俄羅斯將烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）、頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）和赫松（Kherson）等4州正式納入版圖。莫斯科聲稱掌控這4州全部領土，但實際上俄軍僅占領局部地區。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

上一則

北韓試射極音速飛彈不規則軌跡飛行 日本：難追蹤攔截

下一則

大烏龍 英媒致力打擊歧視 卻誤植首位非裔財相照片

延伸閱讀

普亭簽署併吞烏4區 烏申請快速加入北約

普亭簽署併吞烏4區 烏申請快速加入北約
烏包圍烏東戰略重鎮數千俄軍 俄射16枚導彈狂炸反擊

烏包圍烏東戰略重鎮數千俄軍 俄射16枚導彈狂炸反擊
北約：普亭加劇衝突 但阻止不了對烏克蘭支持

北約：普亭加劇衝突 但阻止不了對烏克蘭支持
國會通過臨時開支法案 政府免停擺、再援烏克蘭123億元

國會通過臨時開支法案 政府免停擺、再援烏克蘭123億元

熱門新聞

英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01
烏克蘭陸戰隊士兵迪安諾夫遭到俄軍俘虜後，21日在換俘行動中獲釋。但從曝光的照片可見，他與被俘前判若兩人，不但嚴重消瘦，右臂也變形。(圖取自烏克蘭國防部推特@DefenceU)

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

2022-09-24 11:33
英國國王查理三世與王儲威廉。路透

英史上最年長新國王 專家：查理三世知道自己是看守人

2022-09-29 02:45
英國女王伊麗莎白二世駕崩後，丹麥女王瑪格麗特二世成為現存歐洲在位最久的君主。（美聯社）

讓他們過更正常生活 丹麥女王拔除4孫子女頭銜

2022-09-29 01:06
源源不斷的車流26日自俄羅斯跨越邊界進入喬治亞共和國，大排車龍。報導指俄國男子近日逃離俄國，避免被徵召當兵。(路透)

亂象多…俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」

2022-09-26 22:05
哈利與梅根2020年退出王室，對女王（右）是一大打擊；圖為2018年合影。（Getty Images）

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

2022-09-30 03:48

超人氣

更多 >
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東

在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東
紐約仇亞精神病男 皇后區街口20多刀捅死急救員

紐約仇亞精神病男 皇后區街口20多刀捅死急救員
大S公開「20年不換電話號碼」原因 具俊曄來電悲喜交加

大S公開「20年不換電話號碼」原因 具俊曄來電悲喜交加
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀