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北約：普亭加劇衝突 但阻止不了對烏克蘭支持

中央社／布魯塞爾30日即時報導
北約秘書長史托騰柏格30日在記者會上指控俄羅斯總統普亭挑起俄國侵略烏克蘭的戰爭爆發以來「最嚴重的一次衝突升級」，但也說這阻止不了北約對烏克蘭的支持。（歐新社）
北約秘書長史托騰柏格30日在記者會上指控俄羅斯總統普亭挑起俄國侵略烏克蘭的戰爭爆發以來「最嚴重的一次衝突升級」，但也說這阻止不了北約對烏克蘭的支持。（歐新社）

北大西洋公約組織（NATO）今天指控俄羅斯總統普亭挑起俄國侵略烏克蘭的戰爭爆發以來「最嚴重的一次衝突升級」，但也說這阻止不了北約對烏克蘭的支持。

路透社報導，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在記者會上說：「我們看到俄羅斯發布動員令，再加上魯莽、危險的核子言論，然後是今天的非法併吞，或企圖併吞烏克蘭部分地區。」

「總的來說，這是（俄烏戰爭）開打以來，最嚴重的一次衝突升級，普亭（Vladimir Putin）的目的是要阻止我們支持烏克蘭，但他不會成功。」

普亭稍早在克里姆林宮（Kremlin）舉辦的儀式上，宣布將烏克蘭大片領土納入俄國版圖，並矢言俄國會在對烏國的「特殊軍事行動」中取得勝利，然而與此同時，部分俄軍已露敗象。

普亭宣布納入俄羅斯版圖的地區，面積合計占烏克蘭領土的15%，這是歐洲自第二次世界大戰以來的最大規模併吞行動。西方國家，甚至許多俄國親密盟友都堅決否定這種做法。

史托騰柏格表示，俄羅斯的行動是「二戰後企圖用武力併吞歐洲領土的事件中，規模最大的一次」，並補充道，一個面積相當於葡萄牙的地區「在槍口下遭俄國非法占領」。

「假公投是莫斯科當局所操縱，是在完全違反國際法的情況下，強加於烏克蘭，這樣掠奪土地是非法、不正當的。」

他還說：「北約盟國沒有、也不會承認這一部分土地屬於俄羅斯。我們呼籲所有國家拒絕俄國試圖公然強占領土的行為。這些土地隸屬烏克蘭。」

他表示，北約並非衝突的當事方，但要重申對烏克蘭獨立、主權、領土完整的「堅定支持」，並將繼續支持烏國抵禦俄羅斯。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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