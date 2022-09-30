英參謀長：俄軍在烏克蘭戰場日益衰弱 但不會突然潰敗

英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）30日說，俄羅斯的軍事動員令暴露出克里姆林宮的壓力愈來愈大，同時俄國武裝部隊在烏克蘭戰爭也出現「日益衰弱和脆弱」的跡象。圖為拉達金18日上節目接受專訪。（路透）

英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）今天說，俄羅斯 的軍事動員令暴露出克里姆林宮的壓力愈來愈大，同時俄國武裝部隊在烏克蘭 戰爭也出現「日益衰弱和脆弱」的跡象。

路透報導，拉達金在美國華府對媒體說：「有壓力點，俄國武裝部隊有一些脆弱的地方。」

拉達金也提醒，烏克蘭正準備進一步利用俄方的「壓力點」，但衝突進展緩慢。他並不預料俄方在戰場上會突然潰敗。

他說，雖有一方暫時占上風，這場衝突的潛在特徵仍很磨人，兩個陣營之間的平衡並沒有出現巨大轉變。

俄國總統普亭 （Vladimir Putin）今天稍早在莫斯科發表37分鐘的反西方演說，然後簽署文件，併吞烏克蘭四個地區。烏克蘭、美國、歐洲聯盟和聯合國都譴責此舉不合法。

俄國在那四個被併吞的烏克蘭地區僅握有部分控制權。

在普亭發表演說的同時，烏克蘭利曼鎮（Lyman）的俄軍正被包圍。烏克蘭表示，若莫斯科當局希望這些俄軍被放走，必須向基輔當局提出請求。

拉達金說，普亭所言，包括再度提到核武，是「俄羅斯從軟弱和絕望角度做出回應」的一個例子。他還說，普亭的言詞「愈來愈不顧後果」。

拉達金認為，烏克蘭9月發起閃電式反攻，奪回哈爾科夫（Kharkiv）地區大片領土，在東北部和東部也還有很多機會。

被問到俄羅斯的動員令對烏克蘭戰場上的俄軍是否有任何影響時，拉達金說：「從軍事或戰術意義而言，完全沒有。」

他說，「這暴露了俄羅斯承受的壓力」，還說那些接到動員令的俄軍被要求自己攜帶繃帶和冬季裝備。

拉達金說：「我不認為以這麼笨拙、不專業又讓人措手不及的方式實施的動員，會讓烏克蘭武裝部隊害怕。如果真要說，這讓（烏克蘭）更有動力相信自己成功了。」