烏克蘭收復附近村莊 俄軍重要據點利曼料將失守

烏克蘭官員30日表示，烏軍已收復兩個距離俄羅斯在烏東占領據點利曼（Lyman）非常近的村莊。圖為一名烏克蘭士兵今年4月28日從坦克中瞭望被俄羅斯占領的利曼。（路透）

烏克蘭 官員今天表示，烏軍已收復兩個距離俄羅斯 在烏東占領據點利曼（Lyman）非常近的村莊，這是俄軍可能很快就要在利曼鎮失守的最明確跡象。

路透報導，利曼位於烏克蘭東部頓內次克 州（Donetsk），數個月來一直是俄羅斯在頓內次克州北部行動時的後勤和交通樞紐。

若烏軍收復利曼，將是烏克蘭自9月展開閃電般反攻行動奪回哈爾科夫州（Kharkiv）大片地區以來的最大收穫。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間透過影片發表談話時，感謝烏軍收復利曼東南方約12公里的揚皮爾村（Yampil）。

烏克蘭國防部今天稍早表示，烏軍已收復利曼西北方約10公里的德羅比舍韋村（Drobysheve）。

澤倫斯基在影片中說：「我們在烏東取得重大戰果…每個人都聽說了利曼的狀況。」

他還說：「這一步步行動對我們來說意義重大。」但他未提供相關細節。

有俄羅斯撐腰的頓內次克地區分離主義政府領導人普希林（Denis Pushilin）今天稍早表示，利曼被烏克蘭部隊「半包圍」，來自前線的消息「告急」。

普希林在通訊軟體Telegram發布的一則訊息中承認，他手下的部隊不再完全掌控德羅比舍韋及揚皮爾。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天宣布，將俄軍入侵烏克蘭七個月來所占領的烏克蘭四州地區納入俄國版圖，包括頓內次克州。烏克蘭及西方盟國嚴斥俄方的併吞行動不合法，聯合國秘書長也強烈譴責俄國。