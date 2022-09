俄國 總統普亭30日簽署條約,將烏克蘭 東部與南部四個州納為俄國領土。數小時後,烏克蘭國防部在官方推特宣布,烏克蘭總統澤倫斯基 已簽署文件,正式向北約(NATO)申請加入。

Today Ukraine is submitting its application for @NATO Membership.