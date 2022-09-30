動員令1周至少20萬俄人出逃 男躲兵役求「踩斷腿」

俄羅斯各邊境均出現騎腳踏車逃難的「役男」身影。（取材自推特）

俄國 總統普亭 下達局部動員令1周，已有至少20萬俄人出逃，有俄國青年為了不上場打仗，竟要朋友踩斷他小腿，畫面在網路瘋傳令人怵目驚心。

紐約時報報導，這紙動員令將徵召30萬平民投入對烏克蘭戰事，社群媒體平台張貼的影片顯示，蒙古、哈薩克、喬治亞、芬蘭邊境 檢查哨都出現大排長龍的車潮，甚至騎著腳踏車往數十、數百公里遠的邊境前進，許多人聞風而逃，與俄國境內多處出現的示威活動，赤裸裸展現對普亭政策的不滿。

據報導，出逃人數難以估計，因為從中國、北韓直到波羅的海，俄國共與14國接壤，而並非所有國家都會定期公布移民人數；根據俄羅斯鄰國提供的數據，目前至少有20萬俄人逃出國。

哈薩克政府昨天表示，9萬8000名俄國人上周進入國內。喬治亞內政部說，迄今有超過5萬3000名俄國人入境，每天入境人數從正常的5000至6000人增加到約1萬人。歐洲國際邊界管理署指出，截至25日的1周內，共有近6萬6000名俄國公民進入歐盟國家，較前一周增加三成。

此外，動員令引起大量男性恐慌，為避免參與戰事，一名男子在莫斯科東南部的梁贊火車站（Ryazan railway station）自焚，還有人折斷自己的手臂，也有人匆忙結婚或註冊為長者或兒童的照顧者。

鏡報報導，一段影片在推特上瘋狂流傳，一名俄羅斯男子為了避免被徵召，不惜弄斷雙腿。影片中可見年輕人坐在樓梯下方，雙腳放在台階上，他的朋友從樓梯上用力跳下來踩在他的小腿上，男子發出淒厲的哀號聲，而朋友也貌似非常抱歉且害怕地走開。