俄徵兵驚現老爹軍團 只受訓2周毫無紀律

俄羅斯被徵召的士兵中，可看到白髮蒼蒼、滿臉皺紋的老人。（取材自推特）

俄羅斯 總統普亭 頒布「局部動員令」後，首批徵召者已陸續抵達軍事基地，除了被爆出訓練鬆散，形同送人屠殺外，近日外媒也曝光一組預備役軍人照片，只見許多士兵們留著一頭白髮，有的甚至滿臉皺紋，老態龍鍾的模樣被外界戲稱是普亭的「爸爸軍團」（Dad's Army），作戰能力引發質疑。

英國太陽報報導，普亭日前下令動員30萬後備軍人前往烏克蘭 戰場，克里米亞半島西南岸的港口都市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）也集結了一批軍人準備動身，當局在歷史名勝納希莫夫廣場（Nakhimov Square）旁，為他們舉行啟程儀式，許多家屬到場含淚送別。

報導指出，受徵召士兵個個扛著步槍，整齊列隊待東正教神職人員為他們祝福，然而，卻有不少士兵滿頭白髮，看起來相當年邁，也沒有戰士們的壯碩身材。報導直言，這就像情境劇中，那些在二戰時期，年老或無法派遣海外的男性被迫去保家衛國的畫面，簡直就像普亭的「爸爸軍團」。

報導稱，相比其他國家會提供給徵召者至少六個月的培訓，俄羅斯的預備役在被送到烏克蘭前卻只受訓短短「兩周」，大多欠缺實戰經驗，也毫無紀律。有消息指出，大批被派往烏克蘭東部的俄羅斯軍人成群結隊的投降，還有徵召者酒醉，在擠進軍車時打架鬧事。

另據紐約時報報導，在烏克蘭前線作戰的俄軍，因為軍備過時，早在數月前就已軍心渙散，甚至還擅自從烏克蘭死去士兵的屍身竊取武器，力求保命。

有士兵認為，俄軍制定的戰略非常失敗，導致部隊的損失越來越大，「我們有400名傘兵，但因為指揮官把他們派去屠殺，所以現在只有38個人倖存下來」。

報導稱，雖然俄羅斯一直不願公開該國的戰損報告，但俄軍自開戰以來，就一直面臨軍備與彈藥不足的問題，而且外界估計，俄國目前已損失了數千輛裝甲車，以至於他們被迫從倉庫「掏出」T-62坦克等蘇聯時代的舊裝備，才能勉強應付烏克蘭軍隊。

在烏俄戰爭爆發前，俄軍被認為是世上最強大的軍隊之一，但這場戰爭卻大大扭轉了人們對俄羅斯軍事能力的認知，反而烏克蘭在西方國家的幫助下，靠著軍援獲得了不少先進武器，其中甚至還有「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）。