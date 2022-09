克宮將再併烏克蘭領土 軍事敗北靠黑箱公投鯨吞蠶食

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)。路透

俄羅斯 今天證實將正式兼併所占領的部分烏克蘭 領土。克里姆林宮在4個占領區策劃了接受俄羅斯統治的「公投 」,遭到基輔和西方以非法和黑箱作業予以譴責。

美聯社報導,克宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)告訴記者,總統普亭(Vladimir Putin)明天將出席克宮儀式,將在烏克蘭4州的占領區正式併入俄羅斯。

他表示,4州占領區親莫斯科行政首長將在克宮聖喬治廳(St. George's Hall)的儀式中簽署加入俄羅斯的條約。

俄國2月24日發動侵略後,近來在烏克蘭赫爾松(Kherson)、盧甘斯克(Luhansk)、頓內次克(Donetsk)、札波羅熱(Zaporizhzhia)4州部分掌控的地區發起是否脫離烏克蘭並加入俄羅斯的5天公投,公投27日落幕,莫斯科扶植的4區政府完成計票後都宣稱選舉勝利。

在莫斯科聲稱居民壓倒性地支持當地成為俄羅斯一部分後,外界即普遍預期俄方會有正式兼併行動。

美國及西方盟友嚴厲譴責上述投票是「假」投票,矢言絕不承認結果。繼其他西方官員之後,德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)今天也加入譴責行列。

她在柏林一場會議中說:「在遭受威脅之下,民眾有時甚至在槍口下被人帶離住家或工作場所,去把票投進透明玻璃投票箱,這與自由且公平選舉背道而馳、與和平背道而馳。這是遭人擺布的和平,只要烏克蘭占領區內的這種俄羅斯高壓手段奏效,就沒有人安全、沒有人是自由的。」

5天公投期間,武裝部隊和選務人員挨家挨戶強迫民眾投票,結果支持併入俄羅斯得票之高,不由得令人懷疑,日益陷入絕境的俄羅斯領導階層正為軍事敗北而難堪之際,公投成為他們蠶食鯨吞烏克蘭疆土的手段。

莫斯科在烏南和烏東4州占領區任命的政府27日晚間聲稱,頓內次克州(Donetsk)、盧甘斯克州(Luhansk)、札波羅熱州(Zaporizhzhia)、赫爾松州(Kherson)占領區支持併入俄羅斯的得票率分別為99%、98%、93%、87%。

烏克蘭也抨擊此一公投非法,強調絕對有權利奪回領土,此一立場獲華府支持。

克宮對相關批評不為所動。烏克蘭本月展開反攻,俄軍重挫。俄方宣告將徵召高達30萬後備役軍人參戰,同時警告可能訴諸核武。

烏克蘭當局今天表示,俄羅斯轟擊造成兒童在內的至少8位平民喪生,許多人受傷。官員稱,中南部城巿第聶伯羅(Dnipro)遇襲後,瓦礫堆下拉出了一名12歲女孩,「俄羅斯飛彈攻擊時,她正在睡覺」。

在俄羅斯窮於推動毫無章法的動員令,並且阻止役齡人口離境的同時,根據華府智庫和英國情報顯示,俄軍在烏克蘭東北部戰略城巿利曼(Lyman)附近的戰事看起來持續失利。

華盛頓戰爭研究所(Institute for the Study of War)引述俄羅斯報導指出,烏軍已收復利曼附近更多村莊。利曼位於第2大城哈爾科夫(Kharkiv)東南方約160公里。烏軍可能很快就會完全包圍利曼,對莫斯科而言,那將是戰場上重大一擊。

「利曼地區失守對於俄方在頓內次克州北部和盧甘斯克州西部的集結而言,後果可能非常嚴重,可能導致烏軍對盧甘斯克州西部的俄方陣地構成威脅。」

英國軍方情報指稱,俄羅斯役齡男性出逃人數很可能超過莫斯科2月於戰事初期投入烏克蘭的軍人總數。

英方報告稱:「試圖從俄羅斯離境的人當中,較富裕、受過良好教育的人比例超高。連同遭到動員的後備軍人,勞動力減少和人才加速流失對國內經濟造成的衝擊很可能變得越來越顯著。」