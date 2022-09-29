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攔截逃役 俄在喬治亞邊境設徵兵中心

編譯中心╱綜合28日電
近日大量俄羅斯人民出走，俄在邊境設「徵兵中心」，阻止民眾逃避兵役。(歐新社)
近日大量俄羅斯人民出走，俄在邊境設「徵兵中心」，阻止民眾逃避兵役。(歐新社)

俄羅斯總統普亭下令進行部分軍事動員後，引發大量俄羅斯人民出走，與鄰國喬治亞的邊境出現長達16公里的車龍，俄羅斯當局27日表示，將在與喬治亞的邊境設立「徵兵中心」，阻止民眾逃避兵役，同時暫時不對被動員的俄國人民發放護照。

綜合外電報導，由於俄羅斯人可免簽進入喬治亞及哈薩克，近日不少民眾湧往這兩個鄰國，俄當局表示，官員會在進入喬治亞邊境口岸上拉爾斯（Verkhniy Lars）向符合動員令的公民發出徵召令，並稱已部署60名人員在該過境點，徵兵中心即將啟用。

英國廣播公司記者（BBC）採訪了前往喬治亞的俄羅斯民眾，育有一名年幼女兒的伊利亞（Ilya）表示，想看著孩子長大，不想要死在沒有意義的烏克蘭戰場上。

此外，拉脫維亞周二宣布，受俄羅斯動員令影響，與俄接壤的三個地區進入緊急狀態，直至12月底，並關閉佩德澤（Pededze）過境點，會加強邊境監察，對入境的俄羅斯公民作更多檢查。

除了喬治亞外，包括亞美尼亞、哈薩克、蒙古和北歐等國皆出現大量俄羅斯人民湧入的情況，馬薩爾科技拍攝的衛星照片顯示，車輛在俄羅斯與蒙古邊境附近「排起另一條長長的隊伍」，芬蘭當局也表示在宣布動員後，來自俄羅斯的入境人數增加近80%。

在宣布動員動員後，少數仍有從俄羅斯直飛的數個城市的航班也迅速售罄，Google網站有關「如何離開俄羅斯」的搜尋量也出現巨幅增加，有些俄羅斯人甚至選擇「直接步行」前往邊境，更有俄羅斯人向媒體表示已經在邊境等待40至50個小時之久。

俄羅斯 邊境 哈薩克

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