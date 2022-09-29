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87%至99%同意 烏4區入俄公投過關 美歐斥偽不承認

編譯張佑生、陳韋廷╱綜合28日電
俄羅斯武裝軍人監視占領區民眾投票。(美聯社)
俄羅斯武裝軍人監視占領區民眾投票。(美聯社)

俄國烏克蘭的4區舉辦「加入俄國」公民投票27日結束，初步開票結果顯示加入俄國提案獲得壓倒性支持，4地同意票比率從87%到99%。俄國官員表示歡迎「回家」，烏克蘭總統澤倫斯基矢言要保護被占領區的民眾，西方國家則斥為「偽公投」，認為跟2014年克里米亞遭俄國兼併的過程如出一轍，拒絕承認其效力。

公投自23日起一連投票5天，分別在烏克蘭遭俄國占領的東部頓內次克、盧甘斯克和南部札波羅熱及赫松4區舉行，4區占烏克蘭領土約15%。

預計俄羅斯將正式宣布吞併通過公投的這4區，最快將由總統普亭30日宣布。但這場全民公投充斥著脅迫和威脅，在某些地方士兵甚至挨家挨戶用槍逼迫民眾投票。

「俄羅斯人甚至上門收集選票。」赫松居民伊瓦斯臣柯說，「通常是兩個拿著投票箱的婦女。當然還有兩個帶槍的士兵。」

烏克蘭和西方政府稱這是一場「偽投票」，旨在為俄羅斯政府掠奪開戰7個月來占領的烏克蘭領土披上合法的外衣。通過這些舉措，俄羅斯將能夠聲稱，烏克蘭軍隊欲收復東南部這些領土的任何行動，包括西方國家軍援，都等同於對俄羅斯本土的攻擊，俄軍更有理由動用重武器「捍衛家園」。

烏克蘭外交部呼籲歐盟、北約及七大工業國立刻加大對俄國的制裁以及對烏克蘭的軍援。

美國國務卿布林肯表示，美國永遠不會承認俄羅斯對烏克蘭領土的併吞，美國將讓俄羅斯付出「額外的嚴重且迅速到來的代價」，他還說，烏克蘭「有絕對的權利在其所有領土上進行自衛，包括奪回被俄羅斯以這種或那種方式非法奪取的領土」。

美國也正準備在俄羅斯吞併烏克蘭領土時，對俄國祭出新一輪制裁，並提供11億美元武器方案給烏國。

歐盟28日針對俄國在烏克蘭的最新「升級」行動提出第八輪制裁方案，其中包括為俄國石油價格設定上限，以及對價值70億歐元（約67.6億美元）的俄國產品實施出口禁令。

歐盟執委會主席范德賴恩在記者會上說：「我們不接受烏克蘭的虛假公投和任何形式的併吞，我們決心讓克里姆林宮為進一步的升級付出代價。」

俄國仍不為所動，總統府發言人佩斯科夫表示，俄國至少要將頓內次克的烏軍全數逐出，俄軍與分離勢力目前占有該州六成土地。

歐執會主席范德賴恩28日提出第八輪對俄制裁方案。(歐新社)
歐執會主席范德賴恩28日提出第八輪對俄制裁方案。(歐新社)

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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