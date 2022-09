不想上戰場打仗 俄國男子求朋友「踩斷小腿」影片瘋傳

俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)於9月21日發布動員令,要求適齡男子加入軍隊為國效忠。有俄國青年為了不上場打仗,竟要朋友踩斷他小腿,畫面在網路瘋傳令人怵目驚心。

據鏡報(Mirror)報導,日前有一段影片在推特上流傳。影片標題寫到,俄羅斯男子為了避免被徵召弄斷雙腿。影片中一名不知名的年輕人坐在樓梯下方,雙腳放在台階上。他的朋友從樓梯上用力跳下來踩在他的小腿上,男子發出淒厲的哀號聲,而朋友也貌似非常抱歉且害怕地走開。

自從普亭下達動員令後,就引發俄羅斯國內人心惶惶。即使該國國防部 長蕭依古(Sergey Shoigu)強調徵召僅限有職業軍人經驗的人、不會徵召學生或義務役,仍讓不少年輕人害怕「下一個就是我」而做出行動因應。

自從21日發布徵召令開始,就有不少俄羅斯公民爭先恐後地離開境內「避難」,不僅從俄羅斯起飛的單程機票迅速售罄,鄰近國家的通關處也出現排隊入境車潮。

有不少年輕人受訪表示:「我不想為普亭打仗」、「我不想那麼早死」,也有男子說,離開國家或許是大家抗議動員令的一種方式。

Conscripts in the Russian Federation break their legs to avoid being mobilized pic.twitter.com/DJzUJzrIrA