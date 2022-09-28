克宮：至少戰到拿下整個烏東頓內次克州

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。路透

克里姆林宮今天表示，在烏克蘭 的「特別軍事行動」必須繼續下去，至少要進行到占領整個烏東頓內次克 州。

路透報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在與記者的電話會議中強調，頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）實際上只有掌控聲稱領土的一部分。獲俄羅斯支持而自行成立的頓內次克人民共和國自從2014年以來就與烏軍持續戰鬥至今。

他指出：「因此有必要，最低限度，要解放整個頓內次克人民共和國。」

俄羅斯聲稱，在烏克蘭的軍事行動是保護烏東頓巴斯地區（Donbas）說俄語人士免遭烏克蘭「種族滅絕」的必要之舉。基輔和西方國家都批評，此一說法不過是莫斯科進行帝國主義式土地掠奪的遮羞布。頓內次克州約占頓巴斯地區一半。

儘管俄羅斯已經掌控組成頓巴斯地區另一部分的盧甘斯克州（Luhansk）幾乎全部領土，它目前只拿下大約6成頓內次克州。

莫斯科支持的頓內次克、盧甘斯克當局，以及俄羅斯占領的烏克蘭南部兩個州尋求加入俄羅斯聯邦，已於昨天完成公投。相關行動遭基輔和西方政府斥為騙局。

與此同時，俄羅斯政府資訊入口網站今天公告，不會對被軍方動員的俄羅斯人發給護照。越來越多人擔心政府祭出旅行限制，數以萬計的人已逃出國境。

法新社報導，上述政府網站指出：「如果公民被徵召入伍或接到徵召令，他將遭到拒絕核發護照。」相關內容並表示，會通知沒有護照的民眾相關管制將持續多久。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）升高對烏克蘭的軍事行動，自從他頒布動員令以來，已有數以萬計俄羅斯人跨越邊境進入鄰國躲避徵召。

他們許多人擔心役齡男性將遭到禁止離境，也有報導指出，有些人已經遭到拒絕出境。只有少數擁有護照的俄羅斯人能夠離境。

俄羅斯還有一套「內部護照」系統，一些曾是蘇聯加盟共和國的俄羅斯鄰國接受這種相當於某種形式身份證的文件。

上述網站公告沒有提到對這種文件有何限制。

俄羅斯人可以持內部護照前往亞美尼亞、白俄羅斯 、哈薩克和吉爾吉斯。普亭宣布動員令後，許多民眾已經前往這些國家。