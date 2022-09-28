俄軍飛彈猛攻哈爾科夫 損民用設施1.8萬戶停電

圖為27日俄羅斯導彈擊中哈爾科夫貨運火車站的一個倉庫造成大火，濃煙和火焰升起。Getty Images

烏克蘭 在東北部哈爾科夫州反攻，收復大片失土。官員今天表示，俄羅斯 半夜發射飛彈對第2大城哈爾科夫展開一輪猛攻，擊中鐵路調車廠，並且造成逾1萬8000戶住家停電。

法新社報導，烏克蘭軍隊這個月閃電反攻，迫使俄軍從哈爾科夫巿（Kharkiv）郊外撤退到邊境 ，並且往東逃竄，幾乎到了哈爾科夫州行政邊界。不過戰前人口超過140萬的烏克蘭第2大城，仍然在俄軍飛彈攻擊範圍內。

哈爾科夫州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）今天說，俄軍發射了S-300飛彈。S-300是一款防空武器，如今卻經常被用來攻擊烏克蘭城市的民用基礎設施。

緊急服務部門指出，市中心於當地時間27日晚間9時傳出爆炸聲響，一座電力變壓器和一座廠房遭到摧毀。

雖然沒有傳出傷亡，當地能源公司回報，在舍甫琴科（Shevchenkivsky）等3區有1萬8500用戶停電。這幾個區居民醒來發現停電，大街上的輕軌電車也動彈不得。

在鐵路機廠，至少兩起攻擊損毀辦公室，法新社記者看見消防人員正撲滅火勢，數條鐵軌被炸開、2輛停放的貨車遭到摧毀。

正好一個星期前哈爾科夫也曾遭遇類似攻擊，當時鄰近的鐵路貨運調車場和住宅區遇襲，引發外界憂心攻占哈爾科夫受挫的俄羅斯正轉移目標攻擊民用設施。