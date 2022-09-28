被占領區的自投羅網？烏克蘭4區「入俄公投」通過

俄羅斯武裝軍人27日監視占領區民眾投票。（美聯社）

「一個拿著突擊步槍的人到你家，要求你投票...你怎麼辦？」俄羅斯 27日公布在四個烏克蘭 境內俄軍占領區舉行的「入俄公投 」結果，包括頓內次克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱等四區，俄國官方聲稱「絕大多數的當地居民壓倒性支持加入俄國」，公投結果通過「脫烏入俄」。然而這個占領區的民意公投是否具備合法性與公信力，仍有極其弔詭的爭議，一方面是在俄國占領下的監視，另一方面烏克蘭及西方盟友都認為該公投不具合法性，其結果更是「毫無意義的騙局」。然而這場在俄國占領下的投票已是既成事實，四區入俄以後又會有什麼樣的影響？

入俄公投投票從23日開始，為期一連五天，分別在盧甘斯克、頓內次克、赫爾松和扎波羅熱等四個俄軍占領區舉行，地區面積約占烏克蘭國土總面積的15%、約400萬未離開家鄉的居民「被要求參與投票」，決定所在的城市是否要加入俄國。

在投票進行期間，包括BBC、美聯社等國際媒體都有指出，占領區當地出現俄軍挨家挨戶收集選票、投票所現場有武裝士兵監視等等情況，從而使烏克蘭及西方各國認為，這場「槍口下的公投」根本欠缺獨立性和公正性。

馬立波投票所外，全副武裝的俄軍。照片攝於25日。（歐新社）

根據俄羅斯27日公布的投票結果，頓內次克有99%的選票同意併入俄羅斯、盧甘斯克的同意率亦高達98%、扎波羅熱93%、赫爾松則是87%。俄羅斯選舉官員還針對赫爾松地區的入俄同意率較「低」的原因作出解釋，宣稱是因當地存在強大的烏克蘭地下抵抗勢力，地下黨成員殺害了莫斯科任命的當地官員、威脅參與公投的民眾。

公投結果將為俄羅斯吞併四個占領區及升級戰爭鋪平道路，外界預估俄羅斯總統普亭29日將在俄國議會上就公投結果發表談話，俄羅斯上議院主席馬特維延科（Valentina Matviyenko）亦表示，當局可能在10月4日立法通過4個占領區併入俄國領土──2014年3月，俄羅斯同樣在克里米亞半島舉行入俄公投，同樣在全副武裝的俄軍監視下進行，其後俄國以此公投結果宣布兼併克里米亞。

曾歷經慘烈反抗的馬立波同樣被要求參與公投，馬立波有80%的人口都已逃離家園，市長博伊琴科（Vadym Boychenko）指出當地居民被迫投票：

「一個拿著突擊步槍的人來到你家，要求你投票，那一般人能怎麼辦？」

博伊琴科也提出警告，指出俄軍正在限制當地居民離開占領區、前往烏克蘭控制區，並表示俄羅斯將強行動員占領區的烏克蘭人進入俄國軍隊服役；馬立波市議會亦指出，在公投之前，就有當地居民收到俄羅斯徵召參軍的動員令，公投結果勢必將讓俄羅斯作為藉口，公開動員烏克蘭人上戰場、侵略自己的國家。

馬立波投票民眾。（歐新社）

俄軍占領區公投選票，勾選的選項為「是」。 （美聯社）

烏克蘭政府及西方盟國均認為俄軍在占領區舉行非法公投，烏克蘭總統澤倫斯基指責俄羅斯以武力強奪烏克蘭領土，而在占領的領土上舉行的「鬧劇」完全不足以被稱為「公投」。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）更呼籲歐盟迅速對俄國祭出更嚴厲的制裁，他表示：

「對所謂的『公投』反應越溫和，俄羅斯升級和吞併更多烏克蘭領土的動機就越大。」

英國外交大臣克萊利（James Cleverly）表示占領區的公投是普亭的「絕望之舉」，法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）也表示法國決心維護烏克蘭主權及領土完整，指稱占領區公投為假公投。

同時，美國預計在聯合國安理會會議上，與阿爾巴尼亞連袂提出一項議案，呼籲各國不要承認烏克蘭在俄烏戰爭中發生的任何變化，並仍將四個占領區視為烏克蘭領土──然而，俄羅斯身為安理會常任理事國，勢必會否決該提議，而美國駐聯代表托馬斯─格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，若提議遭否決，會將此議案轉交聯合國大會。

盧甘斯克公投投票民眾。（美聯社）

俄羅斯則聲稱公投過程自由透明，普亭表示舉行公投是為制止烏克蘭迫害俄裔居民及說俄語的人口；在俄軍占領的烏東地區中，鑑於歷史因素，俄裔居民人口數遠多於烏克蘭西部，俄語也是普遍使用的語言，當地長期有許多親俄民眾，而這些民眾的親俄立場也是自2月烏俄開戰以來，普亭合理化其「特別軍事行動」的論據之一。

公投結果──姑且不論其爭議性──可能對烏俄戰爭產生的最急迫影響是，若四個占領區被視作俄羅斯領土，俄羅斯即可將烏克蘭嘗試收復失土的反擊，當成對俄國本土發動攻擊，進而升級戰爭。除此之外，納入俄國領土之後，也能夠進一步擴大現行的徵兵動員令，直接在東部前線增加兵員。

然而隨著烏俄戰事進入新的階段，核武的恐懼威脅不減反增；自烏克蘭9月成功發動反攻以來，普亭就不時談及核武攻擊的可能，俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）27日亦有類似言論，他表示：「俄羅斯被迫使用最強大的武器，來對付犯下大規模侵略行為的烏克蘭政權。」