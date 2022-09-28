德人口新高 最大在野黨領袖指控烏難民「福利旅遊」

烏克蘭的難民湧入，使得德國人口創下歷年來的最高水平。(路透)

路透社今天報導，德國 聯邦統計局(Federal Statistics Office)表示，來自烏克蘭 的難民使得德國人口創下歷年來的最高水平，目前有超過8400萬人生活在這個歐盟人口最多的國家。

德國是全球生育率最低的國家之一，而人口老齡化程度也很高，然而德國的富有、勞動力需求與相對開放的移民政策，使其成為對移民最具吸引力的國家；在俄國於2月入侵烏克蘭，歐盟對烏克蘭難民敞開大門之前，就有許多烏克蘭人移民到德國。

除了今年上半年來自烏克蘭的難民之外，1992年來自前南斯拉夫戰爭的難民，使得當年德國人口增加70萬人。在2015年，德國收容來自中東國家逃離戰亂的大約100萬難民。

德國中間偏右在野黨、基督教民主黨（CDU）領袖梅爾茨，攝於21日。(歐新社)

另據《POLITICO Europe》27日報導，德國中間偏右在野黨、基督教民主黨（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz）指控烏克蘭難民利用德國的社會福利 系統，藉由在該國尋求保護、領取福利後返回烏克蘭。

梅爾茨在訪問告訴Bild TV，「我們所看到的是，這些難民有部分來德國、回烏克蘭、來德國、回烏克蘭的福利旅遊（Welfare tourism）」，又指超過110萬在德國登記的烏克蘭難民中，「一大群」在搾乾國家，「我們這裡有個越來越嚴重的問題」。

針對梅爾茨所稱的濫用是否及在何種程度實際發生，德國政府並沒有相關統計數據，但他指出，當許多勞工階級的德國人無法負擔他們的能源費帳單之際，國家付錢供暖難民與德國福利受益者之家就是「不公平的」。他說，「這不公平，民眾認為此舉不公是正確的」。

《Politico Europe》指出，梅爾茨發出上述評論之際，德國國民已經變得越來越關注烏克蘭戰爭正對經濟產生的影響，尤其是能源的價格。同時，德國正準備迎接艱困的冬天，但大約半數家庭用天然氣為自己的房子供暖，伴隨著價格飆升，許多家庭預期帳單將至少翻倍。

根據報導，梅爾茨言論的民粹基調更符合親俄的德國替代選擇黨（AfD）說詞，標誌著先前支持政府致力援助避戰烏克蘭人的CDU出現轉變。隨著民眾對政府處理迫在眉睫能源危機的挫折感不斷升高，梅爾茨似乎看到了針對難民的政治機會。

不過，隨著前述言論在德國引發軒然大波，梅爾茨推文稱他「後悔」使用「福利旅遊」一詞，並為「如果我的用字選擇被認為是有害的」而道歉。